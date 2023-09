Himilada Aditya L1 ee Hindiya Wuxuu Barashada Dabaysha Qoraxda Ka Bilaabay Meel Sare

By

Hawlgalka Aditya L1 ee Hindiya ayaa si guul leh u bilaabay barashada walxaha tamarta leh ee dabaysha qoraxda ee hawada sare. Hadafka ujeedadiisu tahay in lagu fuliyo daraasaddan iyada oo la adeegsanayo Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), taas oo qayb ka ah Aditya Solar wind Experiment Experiment (ASPEX).

TALLAABADA waxaa soo saaray Shaybaadhka Cilmi-baarista Jirka (PRL) oo taageero ka helaya Xarunta Codsiga Hawada (SAC), waxayna ka shaqaynaysay ilaa Sebtembar 10 gudaha goobta magnetic Earth. Qalabka ayaa ka sii shaqayn doona hawada sare iyadoo Aditya L1 uu safarkiisa afarta bilood ah ku tagayo Lagrange point 1, oo qiyaastii 1.5 milyan u jirta dhulka.

Ujeedada ugu weyn ee TALLAABOOYINKA waa in la barto bay'ada walxaha tamarta leh ee laga soo bilaabo meesha ay ku taal barta L1. Xogtan ayaa gacan ka geysan doonta hagaajinta caafimaadka iyo waxqabadka hantida meel bannaan iyo bixinta faham wanaagsan oo ku saabsan sida cimiladu isu beddesho waqti ka dib.

TALLAABADA waxa ay ka kooban tahay lix dareeme oo dhawra jihooyin kala duwan oo cabbira aions-kulka sare iyo tamarta. Markay ururiyaan xogta inta lagu jiro wareegyada dhulku, saynisyahannadu waxay falanqeyn karaan hab-dhaqanka qaybaha ku xeeran meeraha, gaar ahaan joogitaanka goobta magnetic Earth.

Waxaa bilaabay Ururka Cilmi-baarista hawada sare ee Hindiya (ISRO) Sebtembar 2, howlgalka Aditya-L1 wuxuu higsanayaa inuu gaaro barta L1 iyadoo la adeegsanayo maneuver-ka Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I). Barta L1 waxa ay muhiim u tahay indho-indheynta qoraxda waana halka ay isku dheelli tiraan xoogagga cufisjiidadka ee u dhexeeya labada shay, taas oo u oggolaanaysa dayax gacmeedku in uu ku sugnaado meel deggan muddo dheer.

(Isha: PRL iyo SAC, URLs lama bixin)