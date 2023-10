Cirbixiyayaashu waxay ogaadaan Qarxitaanka Raadiyaha ugu dheereeya ee fog, iyagoo siinaya aragtida Caalamka qarsoon

Astronomers ayaa sameeyay sahan cusub iyagoo ogaanaya raadiyaha ugu dheereeya ee dilaaca (FRB) ee abid la duubay. Qaraxan fog ee mowjadaha raadiyaha cosmic, ee loo yaqaan FRB 20220610A, ayaa laga arkay galaxyo ku yaal meel siddeed bilyan oo iftiin-sanno ah u jirta Dhulka. Dilaaca, oo soconaya in ka yar hal ilbiriqsi, sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu xoogga badan ee abid la arko.

Telescope-ka aadka u weyn ee Kormeeraha Koonfurta Yurub (VLT) ayaa door muhiim ah ka ciyaaray tilmaamida galaxyada isha FRB. Isticmaalka VLT, cirbixiyayaashu waxay awoodeen inay go'aamiyaan in galaxyadani ka weyn tahay kana fog tahay ilaha kale ee FRB ee la yaqaan. Waxa kale oo la rumaysan yahay inay qayb ka tahay koox yar oo isku-darka galaxyada.

Daah-furkaani waxa uu saameyn muhiim ah ku leeyahay fahamka ka kooban yahay caalamka. Hababka hadda jira ee lagu cabbirayo baaxadda koonka waxa ay soo saareen natiijooyin is khilaafaya waxayna caqabad ku noqdeen qaabka caadiga ah ee cosmology. Isticmaalka FRB-yada qalab ahaan, cirbixiyayaashu waxay rajeynayaan inay wax ka ogaadaan arrinta "maqan" ee ka dhex jirta galaxyada.

Qarxyada raadiyaha degdega ah ayaa leh awood gaar ah oo lagu ogaanayo walxaha ionized, xitaa meel bannaan oo loo arko inay madhan tahay. Tani waxay u ogolaanaysaa cirbixiyayaashu inay cabbiraan cadadka maaddada ka dhex jirta galaxyada. Helitaanka FRB 20220610A wuxuu xaqiijinayaa jiritaanka "Xiriirka Macquart," kaas oo sheegaya in ka fogaanshaha raadiyaha degdega ah uu yahay, inta badan gaaska fidsan ee uu muujinayo inta u dhaxaysa galaxyada.

Iyadoo aan weli la garanayn sababta dhabta ah ee keentay in raadiyaha degdega ahi u dilaaco, natiijadan dhowaan la helay waxay xaqiijinaysaa inay yihiin dhacdooyin caan ah oo ka jira koskooska. Astronomers waxay aaminsan yihiin in daraasaynta dilaacyadan aysan caawin doonin oo kaliya in la ogaado walxaha u dhexeeya galaxiyada laakiin sidoo kale waxay caawineysaa in si fiican loo fahmo qaab dhismeedka caalamka.

Inkasta oo daahfurkani uu ka dhigan yahay xadka hadda ee awoodaha telescope-ka, horumarka mustaqbalka ayaa bixiya fursado xitaa ka sii weyn. Goob-joogayaasha Array Kiiloomitir ee Square ayaa hadda ka dhisaya laba telescopes raadiye oo ku yaal Koonfur Afrika iyo Australia kuwaas oo awood u yeelan doona in ay ogaadaan kumanaan FRBs, oo ay ku jiraan kuwa aad uga fog. Intaa waxaa dheer, Telescope-ka aadka u weyn ee soo socda ee laga dhisayo Chile wuxuu siin doonaa cirbixiyeennada awood ay ku bartaan galaxies-yada dilaaca xitaa ka sii fogaanaya.

Daah-furkan muhiimka ah ayaa furaya waddooyin cusub oo cilmi baaris iyo sahaminta sirta qarsoon ee caalamka. Ka faa'iidaysiga awoodda dilaacsiga raadiyaha degdega ah, xiddigiyayaashu waxay diyaar u yihiin inay riixaan xudduudaha fahamkeena oo ay iftiimiyaan siraha koosaska.

Ilo:

- Kormeerayaasha Koonfurta Yurub (ESO)

- Telescope aad u weyn (VLT)

- Ururka Cilmi-baarista Sayniska iyo Warshadaha Dawlada Dhexe (CSIRO)