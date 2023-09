Taariikhda Evolutionary waxay daaha ka qaadaysaa koritaanka gaabis ah ee Yaxaaska

By

Daraasad dhowaan la daabacay oo lagu daabacay Bayoolojiga hadda jirta oo cinwaankeedu yahay "Asal ahaan koritaanka tartiib tartiib ah ee lineage yaxaaska" ayaa iftiimisay sababta yaxaasyada, oo ay ku jiraan yaxaasyada iyo aligators, u koraan si tartiib tartiib ah marka loo eego qaraabadooda ugu dhow, shimbiraha. Kooxda cilmi-baadhistu waxay baadhay qaabka gudaha ee lafaha fosil ee awoowayaasha yaxaasyada ee 200 milyan oo sano jir ah, oo loo yaqaan yaxaaska, waxayna ogaadeen inay si tartiib ah u koreen, oo la mid ah yaxaasyada casriga ah.

Cilmi-baadhayaashu waxay la yaabeen in ay ogaadeen in unugyada lafaha ee yaxaasyadan qadiimiga ah ay ka kooban yihiin nooc la yiraahdo lafo-fibreed, taas oo muujinaysa heerka korriinka ee u dhexeeya awoowayaashood oo si degdeg ah u koraya iyo yaxaasyada maanta si tartiib tartiib ah u koraya. Helitaankan ayaa caqabad ku ah caqiidada guud ee ah in korriinka gaabiska ah ee yaxaaska nooli uu ku xidhan yahay hab-nololeedkooda fadhi-ku-dirirka ah, hab-nololeed-badeedka. Yaxaasyadan hore waxay ahaayeen xayawaan firfircoon oo si buuxda u nool, ma ahayn ugaarsiga gaadmada ah ee maanta jira.

Daraasadu waxa kale oo ay ku lug lahayd baadhista lafo ka soo baxay awoowe yaxaaska weyn ee dhawaan la helay kaas oo ku noolaa 210 milyan oo sano ka hor Koonfur Afrika. Cilmi-baadhayaashu waxay ku falanqeeyeen lafaha iyagoo hoos imanaya mikroskoob awood sare leh si loo go'aamiyo da'da dhimashada, heerka korriinka sanadlaha ah, iyo sifooyinka unugyada lafaha. Marka la barbar dhigo muunada cusub noocyada kale ee la yaqaan, waxay u aqoonsadeen inuu yahay awoowe yaxaaska aadka u horeya, lagana yaabo inuu ugu horeeyo kooxda oo ay ku jiraan yaxaaska casriga ah.

Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in noocyada waaweyni ay si tartiib tartiib ah u koraan marka loo eego xamaaratada kale ee waaweyn ee wakhtigeeda, sida dinosaurs. Istaraatiijiyadan korriinka gaabiska ahi way sii socotay oo aad bay u sii xumaatay noocyada yaxaasyada ee dhawaan soo baxay. Kobaca qunyar socodka ah waxa uu noqday sifo ah dhamaan yaxaasyada la yaqaan ee ka soo degaya awoowgood hore, taas oo u ogolaanaysa inay ka badbaadaan dhacdo dabar goyn ah oo ku dhamaatay dhamaadka Xiliga Triassic.

Dhanka kale, Dinosaurs ayaa la rumeysan yahay inay ka badbaadeen dabar goynta tirada badan iyagoo si degdeg ah u koraya. Dhacdadani waxay keentay wada noolaanshaha dinosaurs-ka dhaqsaha badan u koraya iyo yaxaasyada qunyar u koraya ee waayaha soo socda, ugu dambayntiina aasaaska u ah farqiga koritaanka ee lagu arkay faracooda casriga ah, shimbiraha, iyo yaxaasyada.

Natiijooyinka daraasadda ayaa tilmaamaya in farqiga u dhexeeya heerarka korriinka ee shimbiraha iyo yaxaasyada la aasaasay horraantii taariikhda korriinka ee kooxda, inkastoo awoowgood ay wadaagaan xayawaan si degdeg ah u koraya. Cilmi-baadhistani waxay gacan ka geysataa fahamkayaga arrimaha kakan ee saameeya qaababka korriinka iyo la qabsiga korriinka ee noocyada kala duwan.

Ilo:

- "Asal ahaan koritaanka tartiib tartiib ah ee jiilka yaxaaska" - Bayoolaji hadda

- Prof. Jennifer Botha, Jaamacadda Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, Jaamacadda Witwatersrand

- Bailey Weiss, Jaamacadda Witwatersrand

- Paul Barrett, Professor Merit ee Palaeontology ee Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah, London