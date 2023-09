Neptune ee Mucaaradka: Goorma iyo Sida Loo Ilaaliyo Barafka Weyn

Neptune, meeraha siddeedaad ee qorraxda iyo meeraha ugu fog ee nidaamka qorraxdeena, waxay noqon doontaa mucaarad Talaadada, Sebtembar 19-keeda. Tani waxay ka dhigan tahay in ay noqon doonto mid toos ah oo leh qorraxda iyo dhulka, iyada oo meeraheena uu ku yaal bartamaha. Sida gunno dheeri ah, Neptune waxay sidoo kale samayn doontaa habka ugu dhow ee Earth, oo loo yaqaan perigee, isku mar. Tani waxay ka dhigi doontaa meeraha fog inuu u muuqdo mid weyn oo iftiin leh oo samada habeenkii ah, abuurista fursad qaali ah oo indho-indheyn ah.

Laga soo bilaabo Magaalada New York, Neptune waxay ka soo kici doontaa bari qiyaastii 6:58 pm EDT waxayna noqon doontaa mid la arki karo dhowr saacadood ka dib. Meesha ugu sarraysa ee cirka, agagaarka 12:51 subaxnimo EDT Arbacada, Sebtembar 20-keeda, Neptune waxay ka sarrayn doontaa 46 digrii. Waxay ku jiri doontaa kooxda Pisces.

Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in inkasta oo Neptune uu ku yaal meel ka baxsan, Earth iyo giant barafka ayaa weli aad u kala fog. Inta lagu jiro habkan ugu dhow, Neptune waxay wali ka fogaan doontaa meeraheena 2.7 bilyan oo mayl. Si loo bixiyo xoogaa aragti ah, Dhulka iyo Mars waxaa loo kala qaybiyaa masaafo celcelis ahaan 140 milyan mayl ah. Tani waxay ka dhigan tahay in celceliska masaafada u dhaxaysa Mars iyo Earth ay ku haboonaan karto inta u dhaxaysa Earth iyo Neptune ku dhawaad ​​20 jeer.

Masaafada baaxadda leh awgeed, Neptune lagama arki karo cirka iyadoo isha qaawan. Waxay leedahay ballac dhan 31,000 mayl (50,000 kiiloomitir), qiyaastii afar jeer ka weyn cabbirka dhulka, taasoo ka dhigaysa meeraha afraad ee ugu weyn nidaamkayaga qorraxda. Si kastaba ha ahaatee, muuqaalka Neptune wuxuu u baahan yahay isticmaalka telescope ama muraayadaha tayada leh iyo xaaladaha cimilada wanaagsan.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

Gebagebadii, Neptune mucaaradkiisa iyo u dhawaanshihiisa dhulka ayaa soo bandhigaya fursad aad u fiican oo lagu daawado laguna barto barafkan fog. Markaad ka faa'iidaysato qalabka ku habboon iyo helitaanka meel ku habboon, cirfiidiyeyaasha cirku waxay la yaabi karaan waxyaalaha yaabka leh ee nidaamka qorraxdeena.

