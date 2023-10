Caddaynta harada qadiimiga ah ee Mars waxay soo bandhigaysaa tilmaamo lagu noolaan karo

Daraasad uu dhawaan sameeyay Alexis Rodriguez oo ka tirsan machadka sayniska ee Planetary Science ayaa daaha ka qaaday caddaymaha bannaannada sedimentary ee ay abuureen biyo-mareennada aquifer-ka ee ku dhex jira qaababka burburay ee Martian ee loo yaqaanno dhulal qasan. Natiijooyinkani waxay iftiimiyeen in laga yaabo in ay degi karaan Mars balaayiin sano ka hor.

Cilmi-baadhayaashu waxay diiradda saareen unug sedimentary ah oo ku dhex jira Hydraotes Chaos, taas oo ay rumaysan yihiin in ay tahay hadhaagii harada dhoobada ah ee ay sameeyeen dheecaannada gaas-ku-salaysan stratigraphy. Harada dhoobada ah ayaa lagu qiyaasaa in ay samaysatay ku dhawaad ​​4 bilyan oo sano ka hor, wakhtigaas oo laga yaabo in Mars uu awood u lahaa in uu nolosha ku taageero. Kala-baxyada ku dhex jira harada dhoobada ah waxay hayn karaan caddaynta noloshii hore ama xitaa hadda ee Mars.

Daraasadu waxay ku lug lahayd dadaal iskaashi oo u dhexeeya saynisyahano ka socda Machadka Sayniska Planetary, Xarunta Cilmi-baarista ee NASA Ames, Jaamacadda Arizona, Jaamacadda Autonomous ee Barcelona, ​​Machadka Sayniska ee Marble Marble, iyo Jaamacadda Florida. Markii ay daraaseeyeen biyo-mareennada aquifer-ka ee Martian, kooxdu waxay daah-furtay marin-biyood aad u weyn iyo nabaad-guur baaxad leh oo ka dhacay dhulka hoose ee waqooyi ee meeraha.

Si kastaba ha ahaatee, ku dhiirashada banaanadan waqooyi si muunad looga soo qaado waxay noqonaysaa mid adag sababtoo ah dhibta lagu kala saaro agabka biyo mareenada iyo kuwa gurguurta ee daadadku qaado. Bannaanka sedimentary ee Hydraotes Chaos wuxuu bixiyaa fursad gaar ah oo baaritaan ah, maadaama ay bixiyaan sahaminta bartilmaameedka ah ee agabka aquifer-ka qadiimiga ah.

Noocyada nambarada ee cilmi-baarayaashu waxay soo jeedinayaan in ilaha harada dhoobada ay u badan tahay in ay ka sameysan tahay kala soocida wajiga gudaha dhagaxa dhoobada ah, taasoo keentay qolal badan oo biyo ka buuxaan dhowr kiiloomitir ballac iyo boqolaal mitir oo qoto dheer. Habkan waxa laga yaabaa in uu kiciyay hawlo hurdo la'aan ah. Hoos-u-dhigidda qaybeed ee lagu arkay guud ahaan dhulka fowdada ah waxay muujinaysaa jiritaanka qolal isku xidhan, kuwaas oo noqon kara kuwo deggan, godad waaweyn oo biyuhu ka buuxaan.

Hadhaaga harada dhoobada qadiimka ah waxaa ku jiri kara agab biyo-mareeno ah oo lagu hodmay biomolecules kuwaas oo ku qarsoonaa dhulka hoose ee Mars balaayiin sano. NASA Ames waxay u tixgalinaysaa bannaankan sedimentary-ga ah inay tahay goob suurtagal ah oo lagu degi karo hadafka lagu raadinayo caddaynta biomarkers, gaar ahaan lipids. Biomolecules-yadani aad bay u adkaysan karaan waxayna ku noolaan karaan balaayiin sano oo Mars ah.

Marka laga soo tago harada dhoobada ah, daraasaddu waxay sidoo kale ogaatay foolkaanooyin dhoobo ah oo baahsan iyo xafaayad suurtagal ah oo ku dhex jirta gobolka daraasadda. Tilmaamahani waxay bixiyaan fursado dheeraad ah oo lagu sahamiyo dhagaxyada dhulka hoostiisa ah ee laga yaabo in lagu noolaado. Samaynta sdiments iyo daraasaynta ka kooban harada dhoobada qadiimiga ah waxay ku siin kartaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan Mars 'geological past' iyo suurtagalnimada noloshii hore ama hadda ee meeraha.

Ilo:

Warbixinnada Sayniska (warqad)

NASA