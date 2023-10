Hoos-u-dhaca Barafka Badda Antarctica wuxuu kor u qaaday welwelka Globe iyo New Zealand

By

Shir madaxeed degdeg ah oo ka dhacay Platform Sayniska Antarctica ee Wellington waxa uu dhaliyay walaac xooggan oo ku saabsan isbeddellada naxdinta leh ee ka dhacaya Antarctica, gaar ahaan marka la eego hoos u dhaca weyn ee barafka badda ee jiilaalka ee la soo dhaafay. Laba xubnood oo caan ah oo ka tirsan Platform-ka Sayniska, Professor Nick Golledge iyo Dr Bella Duncan, oo labaduba ka tirsan Xarunta Cilmi-baarista Antarctic ee Jaamacadda Victoria ee Wellington, ayaa muujiyay welwelka ay ka qabaan saameynta barafka badda ee Antarctica uu ku yeelanayo bulshada caalamka, oo ay ku jirto New Zealand.

Maqaal dhawaan lagu daabacay Isgaarsiinta Dhulka iyo Deegaanka ayaa soo jiitay dareenka rikoorka ugu yar ee barafka badda Antarctic ee la arkay Febraayo 2023, isagoo soo jeedinaya in kulaylka baddu ay door ka qaadatay ku riixitaanka barafka xaalad heer hoose ah oo cusub. Tani waxay muujinaysaa in hababka hoose ee lagu maamulayo daboolida barafka badda ee Antarctica laga yaabo in la bedelay.

Sida uu qabo borofisar Nick Golledge, moodooyinka cimiladu waxay saadaalinayaan hoos u dhac sii socda ee barafka badda Antarctic tobanka sano ee soo socda, xitaa marka lagu jiro xaalad adag oo hoos u dhigista gaaska aqalka dhirta lagu sii daayo. Yaraynta barafka baddu waa walaac aad u muhiim ah maadaama ay door muhiim ah ka ciyaarto jiilka Antarctic Bottom Water, oo ah mid ka mid ah qulqulka badda ee meeraha ugu muhiimsan. Burburinta wareeggeedii waxay saameyn fog ku leedahay cimilada adduunka, oo uu ku jiro gobolka Wairarapa. Waxaa intaa dheer, hoos u dhaca barafka badda ayaa khatar weyn ku ah Penguins Emperor, maadaama ay si weyn ugu tiirsan yihiin taranta.

Dr Bella Duncan waxay la wadaagtaa welwelka Professor Golledge. Barashada diiwaannada taariikhiga ah ee deegaanka Antarctic waxay muujinaysaa in isbeddellada hadda jira ay u badan tahay inay sii jiraan, taasoo horseedaysa saameyn weyn oo ku saabsan cimilada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah, heerarka badda, iyo nidaamyada deegaanka. Burburkii ay sababtay duufaantii Gabrielle sanadkan ayaa tusaale muuqata u noqotay cawaaqibka jawiga kulaylka leh, kaas oo haysta biyo badan oo keenaya in la kordhiyo qiyaasta roobka. Iyadoo la filayo dhacdooyin cimilo oo aad u daran, ficil degdeg ah oo wax looga qabanayo isbeddelka cimilada ayaa noqda mid sii kordheysa oo muhiim ah, iyadoo saynisyahannada cimiladu ay la halgamayaan soo gudbinta degdegga ah ee xaaladda.

Ilo:

– Maqaalka Isgaarsiinta Dhulka iyo Deegaanka