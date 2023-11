Aragtiyo cusub oo ku saabsan Nidaamka Planetary ee Kepler-385

By

Fahamkayaga nidaamyada meerayaasha ee ka baxsan nidaamkayaga qorraxdu way sii fidaysaa iyadoo NASA's telescope-ga Kepler ee hawlgabka ah ay soo saartay sahanno dhaxalgal ah. Helitaanka ugu dambeeyay waa nidaamka Kepler-385, oo ka kooban toddobo meereyaal xiiso leh oo leh astaamo gaar ah.

Mid ka mid ah astaamaha lagu garto nidaamkan ayaa ah kulaylka daran ee meeraha kastaaba la kulmo. Iyaga oo ku qubaystay kulaylka dhalaalaysa ee xiddigta ay martida u yihiin, meerayaashani waxa ay ka sarreeyaan wax kasta oo ka mid ah nidaamkayaga qorraxda marka loo eego kulaylka unug kasta.

Nidaamka Kepler-385 wuxuu ka dhex muuqdaa kuwa dhiggiisa ah maadaama dhammaan toddobada meere ay ka weyn yihiin dhulka oo haddana ka yar Neptune. Tani waxay ka dhigaysaa mid ka mid ah nidaamyada naadirka ah ee loo yaqaan inay ka kooban yihiin in ka badan lix meerayaal ama murashaxiin meere la xaqiijiyay. Muhiimadda daahfurkan waxa lagu nuuxnuuxsaday xaqiiqada ah in ay qayb ka tahay buug-yaraha cusub ee Kepler, kaas oo ay ku jiraan ku dhawaad ​​4,400 musharaxiin ah oo meeraha ah iyo in ka badan 700 oo habab meeraha badan leh.

Qoraaga hormuudka ah Jack Lissauer oo ka tirsan Xarunta Cilmi-baarista Ames ee NASA ayaa iftiimiyay muhiimada buugyarahan cusub. Iyadoo liiska ugu saxsan ee musharaxiinta meeraha Kepler iyo hantidooda ilaa maanta, cirbixiyayaashu hadda waxay si qoto dheer u sii wadi karaan fahamka sifooyinka exoplanets. Lissauer waxa uu qiray doorka muhiimka ah ee howlgalka Kepler ee kacaanka aqoontayada exoplanets iyo sida buug-yarahani uu gacan uga geysan doono sahaminta dheeraadka ah.

Xiddiga nidaamka Kepler-385, oo la mid ah Qorraxdeena, laakiin wax yar ka weyn kana kulul, ayaa qaadata marxaladda dhexe. Labada meere ee gudaha, wax yar ka weyn dhulka, ayaa la rumeysan yahay in ay leeyihiin halabuuro dhagax ah oo suurtagal ah in jawi khafiif ah. Taas bedelkeeda, shanta meere ee soo hadhay waxay ku faanaan labanlaab radius dhulka waxaana la filayaa inay ku daboolan yihiin jawi cufan.

Dabeecadda dhammaystiran ee buug-yarahaan ugu dambeeyay waxay awood noo siinaysaa inaan helno fikrado aan horay loo arag oo ku saabsan nidaamka Kepler-385. Iyadoo buug-yaraha hore ay diiradda saareen go'aaminta baahsanaanta exoplanets, daraasaddan ayaa ballaarinaysa baaxadda si loo soo bandhigo tifaftiran tafatiran ee meerayaashan soo jiidashada leh.

FAQ

S: Immisa meere ayaa ku jira nidaamka Kepler-385?

J: Nidaamka Kepler-385 wuxuu ka kooban yahay todoba meere.

S: Sidee meerayaasha ku jira nidaamka Kepler-385 la barbardhigaan kuwa nidaamka qoraxdayada?

J: Si ka duwan meerayaasha deriska nala ah, dhammaan todobada meere ee nidaamkan ku jira way ka weyn yihiin dhulka laakiin waa ka yar yihiin Neptune.

S: Maxaa gaar ah oo ku saabsan nidaamka Kepler-385?

J: Waa mid ka mid ah nidaamyada meerayaasha ee la yaqaan oo in ka badan lix meerayaal la xaqiijiyey ama musharaxiinta meeraha.

Ilo:

DHERI: https://www.nasa.gov