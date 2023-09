Bini'aadamka Oo Wayay Dhamaan Laamaha Geedka Nolosha, Oo Ka Digay Daraasad Cusub

Daraasad dhawaan lagu daabacay Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ayaa shaaca ka qaaday in aadanuhu ay sababaan dabar goynta dhammaan laamaha geedka nolosha, taasoo kor u qaadaysa walaaca laga qabo dabar-goynta lixaad ee suurtagalka ah. Daraasadda oo ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka tirsan Jaamacadda Ismaamulka Qaranka ee Mexico, ayaa diiradda saareysa dabar-goynta guud ahaan hiddaha, kuwaas oo ah kala soocida noocyada iyo qoysaska.

Si ka duwan cilmi-baaristii hore ee kaliya ee baari jirtay luminta noocyada shakhsi ahaaneed, cilmi-baaristan ayaa falanqeysa luminta dhammaan hiddaha. Waa wax ku biirin muhiim ah sababtoo ah waxay siisay faham qoto dheer oo ku saabsan heerarka dabar goynta hadda. Professor Gerardo Ceballos, oo ka mid ah qorayaasha daraasaddan, ayaa ku nuuxnuuxsaday in dhibaatada dabar-goynta ay si la mid ah u daran tahay dhibaatada isbeddelka cimilada laakiin inta badan la iska indhatiro.

Baadhitaanka xogta laga helay Ururka Caalamiga ah ee Ilaalinta Dabeecadda (IUCN), cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in 73 genera ay dabar go'een 500 sano ee la soo dhaafay, iyada oo inta badan dabar-goynta ay dhaceen labadii qarni ee ugu dambeeyay. Tani waa wax laga naxo, maadaama lagu salaynayo heerarkii dabar-goynta hore, laba nooc oo kaliya ayay ahayd in la lumiyo isla waqti isku mid ah.

Daraasaddu waxay sheegtay in hawlaha bani'aadamku ay ka mid yihiin burburinta deegaanka, kalluumeysiga xad-dhaafka ah, iyo ugaarsiga inay yihiin sababaha ugu waaweyn ee dabar-goyntaas. Waayida xitaa hal hidde waxay ku yeelan kartaa cawaaqib xumo xagga deegaanka. Cilmi-baarayaashu waxay rumeysan yihiin in loo baahan yahay tallaabo degdeg ah si looga hortago luminta iyo burburka ilbaxnimooyinka.

Inkasta oo ay jiraan fikrado khubarada ah oo ku saabsan in heerka dabargo'a ee hadda jira uu yahay mid naxdin leh, haddii ay buuxisay shuruudaha dabar-goynta lixaad ee ballaaran ayaa weli ah mawduuc laga doodayo. Dabar-goynta baaxadda leh waxa lagu qeexaa inay tahay luminta 75% noocyada noocyada muddo gaaban gudaheed. Si kastaba ha noqotee, haddii heerka dabar goynta hadda ay sii socoto ama korodho, dabar-goynta ballaaran waxay u badan tahay inay dhacdo.

Qorayaasha daraasadda waxay muujinayaan baahida loo qabo in mudnaanta la siiyo ilaalinta iyo soo celinta deegaannada dabiiciga ah si looga hortago dabar-goyn kale. Waxay aaminsan yihiin in ay weli suurtagal tahay in la badbaadiyo hiddo-wadaha badan haddii tallaabo degdeg ah la qaado.

Ilaha: Tallaabooyinka Akadeemiyada Sayniska Qaranka (PNAS)

Qeexitaanno:

Genera: Marka la eego kala soocida noolaha, genus waa darajo u dhaxaysa noocyada iyo qoyska.

Noocyada: Koox noole ah oo wadaaga sifooyin isku mid ah oo soo saari kara si ay u soo saaraan farac bacrin ah.

Dabar goynta tirada badan: Waa lumin degdeg ah oo ah boqolkiiba tiro badan oo noocyada ka mid ah muddo gaaban gudaheed, taasoo horseedaysa isbeddello waaweyn oo deegaan iyo horumar.

Geedka Nolosha: Tusmada sarbeebta ah ee xidhiidhada ka dhexeeya noocyada kala duwan, iyaga oo raadraaca taariikhdooda korriinka ilaa awoowe wadaag ah.