Sahaminta Caalamka: Awoodda Telescopes-ka Dayaxa

Telescope-yadu waxa ay wax ka beddeleen fahamkayaga Caalamka, laga soo bilaabo daaradayada ilaa meel bannaan. Si kastaba ha noqotee, sida tiknoolijiyada ay sii socoto, cilmi-baarayaashu waxay ka fikirayaan tallaabada xigta ee horumarinta indho-indheynta. Warqad dhawaan lagu qoray arXiv ayaa soo jeedinaysa in la geliyo telescopes dusha dayaxa ay noqon karto doorasho rajo leh.

Inkasta oo fikradda telescopes-ka dayaxa aanay ahayn mid cusub, NASA waxay horey u maalgelisay mashruuc lagu magacaabo Telescope Lunar Crater Radio Telescope (LCRT). Intii lagu guda jiray hawlgallada Apollo, dib-u-eegayaasha ayaa la saaray Dayaxa, taas oo awood u siisay cirbixiyayaashu inay si sax ah u cabbiraan fogaanta dayaxa.

Warqadan cusub, qorayaashu waxay ka doodeen fikradaha jira waxayna soo bandhigeen fikrad cusub oo loo yaqaan telescope-ka. Qaar ka mid ah telescopes-ka dayaxa ee la soo jeediyay waxaa ka mid ah kuwa diiradda saaraya indha-indheynta raadiyaha ee dhinaca fog ee Dayaxa, barashada jawiga exoplanet iyadoo la adeegsanayo qalabyo telescopes ah, iyo fiirsashada walxaha ultraviolet ee dhalaalaya. Waxaa jira xitaa soo-jeedinno ah in la dhiso goob-eegis mawjadaha cuf-jiidadka oo la mid ah LIGO.

Caqabadda ugu weyn ee soo jeedinahan waa kakanaanta farsamo, oo u baahan dhismo ka baxsan awoodahayada hadda. Sida beddelka macquulka ah, qorayaashu waxay soo jeedinayaan telescope indhaha aasaasiga ah oo ka faa'iideysanaya dhulka dayaxa. Adiga oo isku dubaridinaya muraayadda muraayadaha cidhifyada godka oo ka laalista kooxda wax-sheegaha ee fiilada, telescope-ka sare ayaa la abuuri karaa. Faa'iidada habkan ayaa ah in muraayadaha yaryar ay fududahay in la dhiso, qaabka godka ayaa yareynaya baahida loo qabo in la sameeyo dhul ballaaran inta lagu jiro rakibidda.

Kala duwanaansho kale ayaa ku lug leh in la dhigo muraayadaha dhinac ka mid ah bohol iyo qalabaynta dhinaca kale, taas oo u oggolaanaysa dherer ballaaran. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay xaddidi doontaa cabbirka fiirsashada ee telescope-ka.

Iyadoo fikradahani ay weli ku jiraan marxaladahoodii hore, caqabado dhowr ah ayaa loo baahan yahay in la xalliyo ka hor intaysan dhicin telescopes dayaxa. Tusaale ahaan, ururinta boodhka muraayadaha iyo saamaynta suurtagalka ah ee dhaqdhaqaaqa seismic-ka dayaxa ee toosinta muraayadaha iyo saxnaanta wax-sheegaha waa in la tixgeliyaa.

Si kastaba ha ahaatee, lama huraanka ah ee bini'aadamku ku soo laabanayaan Dayaxa waxay soo jeedinaysaa in kormeerida dayaxu ay tahay arrin waqti uun ah. Sida taariikhdu muujisay, meel kasta oo aadamigu tago, telescopes-yada ayaa raacaya, dayaxuna wuxuu bixin karaa meel gaar ah oo lagu baadho siraha koonka.

