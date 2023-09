Saynis yahanadu waxay ogaadeen habka kiimikaad ee Nanodiamonds-dahaarka leh ee Silica ee Xisaabinta Quantum iyo Biolabeling

By

Cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda Gobolka San Jose (SJSU) ayaa daaha ka qaaday habka isku xidhka ee mas'uulka ka ah samaynta qolof silica labbisan oo ku yaal nanodiamonds. Kooxdu waxay adeegsatay raajo awood leh oo ay soo saartay Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) ee Shaybaadhka Dardargelinta Qaranka ee SLAC si ay u darsaan nanomaterials. Natiijooyinka, oo lagu daabacay joornaalka ACS Nanoscience Au, ayaa bixiya fikrado muhiim ah oo ku saabsan kimisteriga ku lug leh abuurista nanodiamonds-dahaarka silica.

Nanodiamonds waa dheeman synthetic aadka u-yar oo leh sifooyin cajiib ah. In kasta oo ay cabbirkoodu yar yahay, nanodiamonds waxay leeyihiin xargo kaarboon ah oo qumman, waxayna soo bandhigi karaan jawaabaha meelaha magnetic, meelaha korantada, iyo iftiinka heerkulka qolka. Tilmaamahan gaarka ah ayaa nanodiamonds ka dhigaya mid ku habboon codsiyada kala duwan, oo ay ku jiraan xisaabinta tirada iyo biolabeling unugyada.

Si kor loogu qaado shaqada nanodiamonds, cilmi-baarayaashu waxay u jeesteen inay ku dahaadhaan walxaha dheemanka ah silica. Silica kaliya ma bixiso qolof siman oo ilaalin ah nanodiamonds laakiin sidoo kale waxay u ogolaataa wax ka beddelka dusha sare. Marka lagu daro calaamado gaar ah daaha silica, saynisyahannadu waxay toosin karaan nanodiamonds si ay u beegsadaan unugyo gaar ah ama goobo. Xakamayntan dhaqdhaqaaqa nanodiamond waxay saamayn wayn ku leedahay codsiyada ku saabsan biomedicine iyo bayotechnoolajiyada.

In ka badan toban sano, saynisyahano ayaa la yaabay habka ka dambeeya samaynta daahan silica ee nanodiamonds. Cilmi-baarayaasha SJSU waxay ogaadeen in kooxaha kiimikada alkolada ee dusha nanodiamond ay door muhiim ah ka ciyaaraan fududeynta korriinka qolofka silica. Waxay ogaadeen in hordhaca ammonium hydroxide oo leh ethanol inta lagu jiro habka daahan waxay keenaysaa wax soo saarka kooxahan khamriga.

Si loo baaro sagxadaha qarsoon ee ku hoos jira daahan silica, cilmi-baarayaasha SJSU waxay shaqaaleeyeen xarumaha raajada ee SSRL. Waxay isticmaaleen dareemaha cidhifka kala-guurka, heerkulbeeg aad u xasaasi ah, si loo ogaado isbeddellada heerkulka oo loogu beddelo tamarta raajada. Iyada oo loo marayo raajada nuugista spectroscopy (XAS), kooxdu waxay baadhay dusha nanodiamonds' waxayna cabbireen dhumucda dahaarka silica cabir nanometer ah. Natiijooyinku waxay muujiyeen waxtarka XAS ee lagu baranayo agabka hoostooda sida nanodiamonds.

Aqoonta laga helay fahamka habka isku xidhka ee nanodiamonds ee silica-dahaarka leh ayaa u furaysa waddooyin cusub oo cilmi-baarayaasha ah. Abraham Wolcott, oo ah baaraha ugu sarreeya ee daraasadda, ayaa qorsheynaya in uu sahamiyo isticmaalka walxaha kale, sida titanium iyo zinc oxides, si loo daboolo nanodiamonds. Dahaarradan beddelka ah waxay sii ballaadhin karaan codsiyada nanodiamonds xagga dareemada tirada iyo calaamadaynta noolaha.

Natiijooyinka cilmi-baaristan waxay bixiyaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan kimistari ee dahaarka nanodiamond waxayna bixiyaan fursado lagu hagaajinayo qolofka silica iyo sahaminta alaabta kale ee daahan. Iyadoo si fiican loo fahmo habka kiimikada ee ka dambeeya nanodiamonds-dahaarka silica, cilmi-baarayaashu waxay sii wadi karaan inay furaan awoodda dheemantan yaryar ee xisaabinta tirada iyo codsiyada biolabeling.

Source:

- Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds ee Xeebta: Aragtida Kiimikada ee Kobaca Silica ee Dheemanka Nanoscale iyadoo la adeegsanayo Tilmaamaha Multimodal iyo Jilidda, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033