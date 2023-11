Isku dhaca Xiddigta Neutron: Sahaminta Awoodda La Yaabka leh ee Kilonove

By

Saynis yahanadu waxa ay dhawaan sameeyeen cilmi baadhis qoto dheer oo ay ku baadhayeen khataraha ka iman kara isku dhaca xiddigaha neutron-ka, loo yaqaano kilonova, ee ku wajahan nolosha Dhulka. In kasta oo dhacdooyinkan cirfiidka ahi ay ka mid yihiin kuwa ugu qarxa uguna xoogga badan caalamka, saamayntooda meeraheena waxay ku xidhan tahay u dhawaanshahooda. Daraasaddan oo uu hogaaminayey Haille Perkins oo ka tirsan Jaamacadda Illinois Urbana-Champaign, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in kilonova oo ka dhacaya qiyaastii 36 sanadaha iftiinka ee Earth ay sii deyn karto shucaac iyada oo suurtagal ah in ay keento dhacdo heer dabar ah. Taasi waxay u tarjumaysaa fogaan la yaab leh oo ku saabsan 212 trillion mayl, taasoo ka dhigaysa aag khatar ah oo la taaban karo.

Si kastaba ha ahaatee, warka wanaagsan ayaa ah in fursadaha dhacdadan masiibada ah ay aad u yar tahay. Kilonove aad bey u yartahay wayna adagtahay in la ogaado sababta oo ah dhacdo degdeg ah. Saynis yahanadu waxa ay dhawaan ku guulaysteen in ay la socdaan mid iyaga oo isticmaalaya James Webb Space Telescope, taas oo ay ugu wacan tahay awoodiisa horumarsan. Dhacdooyinkan samada ayaa soo ifbaxaya marka laba xiddigood oo neutron ah ay isku wareegaan oo ay isku dhacaan, ka dibna ay dhaliyaan qaraxyo 10,000 jeer ka iftiin badan supernova, iyagoo soo saaraya xaddi aad u badan oo tamar ah nus ilbiriqsi gudahood.

Qarixii hore waxa uu abuuraa shucaac aad u daran oo gamma ah kaas oo soconaya dhowr ilbiriqsi oo kaliya. Marka lagu qabto shucaacani waxay si dhakhso ah u caddaynaysaa dhimasho, suurtogalnimada waa yar tahay sababtoo ah jihada cidhiidhiga ah ee qaraxa ee ka baxsan xarunta isku dhaca. Kilonove waxa kale oo ay soo saartaa dhaldhalaalka raajada ee qaybaha ku xeeran iyo boodhka, kuwaas oo keeni kara khatar haddii aan ku jirno 16.3 sano oo iftiin ah dhacdada. Si kastaba ha ahaatee, cawaaqib xumada ugu badan ayaa noqon doonta fallaadhaha cosmic ee ka soo daatay dhammaan jihooyinka qaraxa. Haddii kuwani ay gaadhaan dhulka, waxay naga saarayaan lakabka ozone ee ilaalinaya, taas oo nooga tagaysa kuwo u nugul fallaadhaha ultraviolet-ka waxyeelada leh kumanaan sano.

Nasiib wanaag, naadirka kilonovae macnaheedu waa in ay aad ugu dhowdahay in aan la kulanno khataro kale, sida saamaynta asteroid-ka, ololka cadceedda, ama qaraxyada supernova, kuwaas oo leh suurtogalnimo sare oo wax u dhimaysa nolosha meeraheena. Markaa in kasta oo shilalka xiddigaha neutron-ka ay runtii yihiin dhacdooyin soo jiidasho leh oo maskaxdooda soo jiidanaya, awooddooda ay ku handadaan bini'aadamka ayaa weli ah mid aad u yar.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

Waa maxay kilonova?

kilonova waa dhacdo cirfiid ah oo dhacda marka ay laba xidigood oo neutron-ku wareegaan ay isla wareegaan oo ay isku dhacaan, taasoo keentay qarax xoogan oo ay weheliso tamar xoog leh.

Intee in le'eg ayay kilonova u dhowdahay dhulka si ay khatar ugu keento?

Marka loo eego cilmi-baaris dhowaan la sameeyay, kilonova waxay u baahan doontaa inay ku dhacdo ku dhawaad ​​​​36-sano iftiinka Dhulka si ay u keento dhacdo heer dabar goyn ah.

Waa maxay khataraha iman kara ee la xidhiidha kilonovae?

Khatarta waxaa ka mid ah dillaaca bilowga ah ee fallaadhaha gamma, kuwaas oo keeni kara dhimasho haddii ay soo baxaan, iyo sidoo kale qiiqa raajada ee qaybaha ku hareeraysan iyo boodhka, kuwaas oo waxyeello u geysan kara haddii ay dhacdo dhacdo 16.3 sano oo iftiin ah ee meereheena. Si kastaba ha ahaatee, khatarta ugu weyni waa fallaadhaha cosmic ee ka saari doona lakabka ozone-kayaga, taas oo nooga tagaysa in aan la kulmo shucaaca ultraviolet ee waxyeellada leh muddo dheer.

kilonovae caadi ma yihiin?

Maya, kilonovae aad ayay dhif u yihiin wayna adagtahay in la ogaado sababtoo ah dabeecadooda dagdaga ah. Saynis yahanada ayaa dhawaan awooday in ay indha indheeyaan mid iyaga oo isticmaalaya Telescope James Webb Space.

Waa maxay khataraha kale ee ay u badan tahay inay saameeyaan Dhulka?

Khataraha kale ee keena suurtogalnimada sare ee saamaynta nolosha Dunida waxaa ka mid ah saamaynta asteroid-ka, ololka qorraxda, iyo qaraxyada supernova. Dhacdooyinkan ayaa aad ugu badan marka loo eego kilonovae.