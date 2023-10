Dhul-gariirkii ugu weynaa ee ilaa hadda lagu diiwaan geliyo Mars ayaa daaha ka qaaday dhaqdhaqaaqa farsamada

By

Hay’adda NASA ee InSight ayaa dhawaan ogaatay dhulgariir cabirkiisu dhan yahay 4.7 oo ku dhuftay Mars, waana dhulgariirkii ugu weynaa ee abid laga diiwaan geliyo meeraha. Iyadoo tani ay u muuqan karto mid yar marka loo eego dhulgariirrada dhulka, waxay muhiim u tahay meeraha deriska ah. Markii hore, saynisyahannadu waxay ka shakiyeen in saamaynta meteorite ay sababtay dhulgariirka, laakiin raadinta godka saamaynta ayaa noqday faaruq. Tani waxay keentay in cilmi-baarayaashu ay ku soo gabagabeeyaan in dhulgariirka uu dhab ahaantii sababay dhaqdhaqaaqa tectonic gudaha gudaha Mars.

"Waxaan soo gabagabeynay in dhulgariirkii ugu weynaa ee ay aragtay InSight uu ahaa tectonic, ma ahan saameyn. Tani waa muhiim maadaama ay muujinayso khaladaadka Mars ka jira inay martigelin karto dhulgariirrada waaweyn, "ayuu yiri qoraaga hoggaamiyaha Ben Fernando, saynisyahan meere ah oo ka tirsan Jaamacadda Oxford. Natiijooyinka, oo lagu daabacay joornaalka Warqadaha Cilmi-baarista Geophysical, waxay bixiyaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan hababka juqraafi ee Mars.

Si ka duwan Earth, oo leh tectonics saxan oo abuura dhulgariir, Mars waxay leedahay saxan adag oo keliya. Si kastaba ha ahaatee, meeraha ayaa wali si tartiib tartiib ah u sii yaraanaya oo qaboojinaya, taas oo keeni karta dhaqdhaqaaq iyo khaladaad firfircoon oo gudaha ah ee qolofta Martian. Cilladahani waxay kicin karaan dhulgariirka, xitaa iyada oo aan lahayn hababka tectonic saxan firfircoon.

Kooxda cilmi-baarista ayaa go'aamisay in cabirka dhulgariirka uu ahaa 4.7 uu ka yimid gobolka Al-Qahira Vallis, oo qiyaastii 1,200 mayl koonfur bari ka xigta goobta InSight. Tamarta la sii daayay intii lagu jiray dhulgariirkan ayaa dhaaftay dhammaan dhulgariirrada kale ee ay ogaatay InSight. Markii hore, badi dhulgariirka ayaa lala xiriiriyay gobol la yiraahdo Cerberus Fossae, oo bari ka xigta InSight. Asalka dhulgariirkan xoogga badan ayaa ka yaabiyay saynisyahannada, maadaama aysan jirin astaamo dusha sare oo la aqoonsan karo oo muujinaya hababka tectonic ee socda.

Maqnaanshaha godka saamaynta leh ee raadinta caddaynta saamaynta waxay ka dhigan tahay guul muhiim ah oo lagu tarjumo calaamadaha seismic ee Mars. Fahamka dhaqdhaqaaqa seismic-ka Mariyaanka ayaa muhiim u ah hawlgallada mustaqbalka ee aadanaha ee meeraha. Sida NASA u qorshaynayso hawlgallada mustaqbalka, faham weyn oo ku saabsan taariikhda juquraafi ee Mars iyo dhaqdhaqaaqa seismic ayaa noqon doona lama huraan.

Guud ahaan, dhacdo kasta oo seismic ah oo ay ogaatay InSight waxay door muhiim ah ka ciyaartaa daah-furka taariikhda juqraafiga meeraha Cas. Waxay iftiimisay iftiinka gudaha Mars iyo koboca, iyadoo siinaya fikrado qiimo leh oo ku saabsan qaybinta hawlaha seismic ee meeraha. Aqoontaani waxay muhiim u tahay qorsheynta himilooyinka mustaqbalka aadanaha ee Mars.

Xigasho: Warqadaha Cilmi-baarista Juquraafiga, Jaamacadda Oxford, Kulliyadda Imperial ee London