Aragtida Cusub ee Mars gariirada: Dhulgariirkii ugu waynaa ee Ilaa hadda lagu diiwaan geliyo Mars

Hay’adda NASA ee InSight landnder ayaa dhawaan ogaatay dhulgariirkii ugu weynaa ee abid laga diiwaan geliyo Mars, kaas oo cabirkiisu ahaa 4.7. Iyadoo tani ay u muuqan karto mid dhexdhexaad ah marka loo eego halbeegyada Dhulka, waxay muhiim u tahay deriskeenna meeraha. Markii hore, saynisyahannadu waxay tuhunsan yihiin in dhulgariirrada ay sababeen saamaynta meteorite. Si kastaba ha ahaatee, la'aanta godka saamaynta leh ee la xidhiidha dhulgariirkan ayaa keentay in saynisyahannadu ay soo gabagabeeyaan in dhaqdhaqaaqa tectonic ee Mars uu yahay sababta. Fahamkan cusub waxa uu siinayaa aragti ku saabsan hababka juqraafiga ee gacan ka geysta dhaqdhaqaaqa seismic ee meeraha cas.

Cilmi-baarista, oo lagu daabacay joornaalka Waraaqaha Cilmi-baarista Geophysical, waxay muujineysaa in khaladaadka Mars ay martigelin karaan dhulgariir la taaban karo. Saynis yahanka Planetary Ben Fernando oo ka tirsan Jaamacadda Oxford, oo ah madaxa qoraaga daraasadda, ayaa yidhi, "Waxaan runtii u maleynay in dhacdadani ay saameyn ku yeelan karto." Daah-furkaani waxa uu ka dhigan yahay tallaabo muhiim ah oo hore loo qaaday xagga fahamka dhaqdhaqaaqa seismic-ka Martian wuxuuna bixiyaa macluumaad qiimo leh oo loogu talagalay hawlgallada mustaqbalka ee Mars.

Si ka duwan Earth, kaas oo leh taarikada tectonic ee isbeddelaya, Mars waxay leedahay qolof adag oo keliya. Si kastaba ha ahaatee, tani macnaheedu maaha in meeraha uu ka maqan yahay dhaqdhaqaaqa seismic. Cilmi-baadhayaashu waxay go'aamiyeen in 4.7 magnitude dhulgariirku ka yimid gobolka Al-Qahira Vallis, oo qiyaastii 1,200 mayl koonfur bari ka xigta goobta InSight.

Markii hore, dhulgariirka ayaa lala xiriiriyay gobol la yiraahdo Cerberus Fossae. Si kastaba ha ahaatee, asalka dhulgariirkan ugu weyn ayaa ahaa mid yaab leh maadaama aysan jirin astaamo dusha sare oo la aqoonsan karo oo muujinaya hababka tectonic ee socda sabab macquul ah. Tamarta seismic-ka ee lagu sii daayay dhacdadan ayaa dhaaftay dhammaan dhulgariirrada kale ee ay ogaatay InSight. Maqnaanshaha godka saamaynta leh waa guul muhiim ah oo lagu tarjumo calaamadaha seismic ee Mars.

Fahamka dhaqdhaqaaqa seismic-ka Mariyaanka ayaa muhiim u ah hawlgallada mustaqbalka ee aadanaha ee meeraha. Aragtida cusubi waxay siinaysaa macluumaadka lagama maarmaanka u ah qorsheynta iyo hubinta badbaadada hawlgalladan. Iyada oo dhacdo kasta oo seismic ah lagu ogaado Mars, saynisyahannadu waxay si fiican u fahmaan taariikhda juquraafiyeedka meeraha iyo koboca, iyo sidoo kale qaybinta hawlaha seismic-ka. Aqoontani waxay noqon doontaa mid qiimo leh marka aan sii wadno sahminta iyo daraasadda meeraha cas.

- Saynisyahanka Planetary Ben Fernando oo ka tirsan Jaamacadda Oxford.

- Saynis yahanka meeraha ee College London iyo wada-qoraha daraasadda Constantinos Charalambous, la-guddoomiyaha kooxda InSight's Geology Working Group.