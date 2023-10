Daraasad Cusub Oo Soo Bandhigtay Xayawaanadii Hore Ee Badda Oo Ku Dhintay Isbedelka Cimilada

By

Daraasad horudhac ah oo la sameeyay ayaa iftiimisay sirta ah in la waayo Malvinoxhosan biota, koox qadiimi ah oo xayawaan badeed ah oo ka luntay qaaradda weyn ee Gondwana in ka badan 390 milyan oo sano ka hor. Saynis yahanada ayaa in badan la yaabay dabar goynta lama filaanka ah ee xoolahan, laakiin sida lagu sheegay cilmi-baadhistii ugu dambaysay ee lagu daabacay joornaalka Earth Science Reviews, farta eedda ayaa hadda si toos ah u tilmaamaysa isbeddelka cimilada.

Gondwana, oo jirtay qiyaastii 550 milyan oo sano ka hor ilaa 180 milyan oo sano ka hor, waxay ka koobnayd maanta South America, Africa, Australia, Arabia, Madagascar, India, iyo Antarctica. Waxay ahayd qaybtan kala duwan iyo qadiimiga ah ee aduunka in Malvinoxhosan biota ay ku kortay ilaa ay si lama filaan ah u dhinteen.

Daraasadu waxay daaha ka qaaday in hoos u dhac tartiib tartiib ah ku yimid heerka badda muddo 5 milyan oo sano ah ay sabab u tahay dhacdada dabar goynta. In kasta oo hoos u dhaca heerka biyuhu aanu ahayn sababta tooska ah, waxay keentay isbeddel cimilo oo weyn oo ay xayawaanka baddu awoodi waayeen inay la qabsadaan. Khalkhal gelinta mawjadaha badda ee u dhow cirifka koonfureed waxay keentay in ay isku qasmaan biyo diirran iyo qabow, taas oo si xun u saamaysay hab-nololeedkii noolahaan biyaha qabow deggan.

"Dareenka bay'ada cirifka iyo hab-nololeedyada isbeddelka heerka badda iyo heerkulka ayaa muuqda," ayuu yiri Cameron Penn-Clarke, qoraaga hormuudka u ah daraasadda iyo saynisyahan horumarsan oo ka tirsan Jaamacadda Witwatersrand ee Johannesburg. Maqnaanshaha biota ee Malvinoxhosan waxay muujineysaa cawaaqibka joogtada ah ee dhici kara marka isbeddellada deegaanku dhacaan.

Qarsoodigan qadiimiga ah ee “qarsoodi dilka” waxa uu u adeegaa sidii xasuusin dhab ah oo ku saabsan dhibaatada kala duwanaanshaha noolaha ee hadda meereheena soo food saaray. Maaddaama biyaha kulaylka ahi ay sii badanayaan isbeddelka cimilada awgeed, noocyada badda ee gaarka ah waxaa beddelaya noocyo badan oo guud kuwaas oo ku habboon inay ku noolaadaan xaaladaha isbeddelka.

Natiijooyinka daraasaddan ayaa nagu dhiirigelinaya inaan dib u milicsano jilicsanaanta iyo isku xirnaanta hab-nololeedyada deegaanka, anagoo xoogga saarayna degdegga ah ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka cimilada ee aan hadda wajahayno. Fahamka wixii la soo dhaafay, waxaan la qabsan karnaa oo aan ka shaqeyn karnaa mustaqbal waara oo loogu talagalay dhammaan nolosha meerahan.

FAQs

S: Waa maxay biota Malvinoxhosan?

Malvinoxhosan biota waxaa loola jeedaa koox qadiimi ah oo xayawaan biyo ku noolaayeen oo jiray qiyaastii 390 milyan oo sano ka hor. Noolahani waxa ay ku noolaayeen qaaradda sare ee Gondwana, taas oo ka koobnayd maanta South America, Africa, Australia, Arabia, Madagascar, India, iyo Antarctica.

S: Maxaa sababay dabar goynta Malvinoxhosan biota?

Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa soo jeedinaysa in isbeddelka cimiladu uu ahaa qodobka koowaad ee ka dambeeya dabar-goynta Malvinoxhosan biota. Iyadoo hoos u dhac tartiib tartiib ah ku yimid heerka badda uu kiciyay isbedelka cimiladu, waa isbedeladaas kuwa ay la qabsan waayeen xayawaanka badda, taasoo keentay in la waayo.

S: Sidee buu hoos u dhaca heerka badda u saameeyay nidaamka deegaanka?

Hoos u dhaca ku yimid heerka badda ayaa hakad galiyay qulqulka badda ee ku xeeran cirifka koonfureed, taasoo keentay in biyo diiran iyo qabow ay isku daraan. Isbeddelkan ku yimi nidaamka deegaanka ee biota Malvinoxhosan, kaas oo ku soo barbaaray biyaha qabow, ayaa ka dhigay mid aan suurtogal u ahayn inay sii noolaadaan. Khalkhalkaas ayaa ugu dambayntii horseeday burbur ku yimid dhammaan hab-nololeedkii ku xeernaa cirifka Koonfureed.

S: Maxaa casharro ah oo aan ka baran karnaa dabar-goynta Malvinoxhosan biota?

Dabar-goynta Malvinoxhosan biota waxay u adeegtaa xasuusin xoog leh oo ku saabsan baylahnimada deegaanka iyo isku xidhka nidaamyada deegaanka. Waxay muujineysaa muhiimada ay leedahay wax ka qabashada dhibaatooyinka cimilada ee hadda jira iyo ka shaqeynta habdhaqanka waara si loo ilaaliyo kala duwanaanshaha noolaha iyo hubinta badbaadada noocyada kala duwan ee wajiyada xaaladaha isbedelaya.