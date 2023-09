Go'aaminta siraha Hiddaha ee Nooc Dabar go'ay: Falanqaynta RNA ee Shabeelka Tasmania

By

Cilmi-yaqaannada hidde-yaqaannada waxay sameeyeen daahfur cusub iyagoo go'doomiyay oo go'aamiyay molecules RNA ee muunad shabeel Tasmania ah oo 130 jir ah. Tani waxay calaamad u tahay markii ugu horeysay ee RNA laga soo saaro xayawaan dabar go'ay. Maaddada hidde-sidaha waxa laga helay muunad ku jirta ururinta madxafka taariikhda dabiiciga ah ee Iswiidhan. Natiijooyinka, oo lagu daabacay joornaalka cilmi-baarista ee Genome, ayaa iftiimiyay sida uu u shaqeeyo hidda-wadaha shabeelkii Tasmania ee muddada dheer socday.

Shabeelka Tasmania, ama thylacine, waxa uu ahaa bahal marsupial ah oo meesha ka baxay ku dhawaad ​​2,000 oo sano ka hor, marka laga reebo dad ku nool Tasmania oo markii dambe la ugaarsaday si loo dabar gooyo. Qoraaga daraasadda hormuudka ka ah Emilio Mármol Sánchez ayaa sheegay in dib-u-soo-celinta noocyada aysan ahayn ujeeddada cilmi-baarista, faham qoto-dheer oo ku saabsan qurxinta hidda-socodka ee Shabeelka Tasmania ayaa caawin kara dadaalka lagu doonayo in dib loo soo nooleeyo xayawaanka.

Andrew Pask, oo madax ka ah shaybaadhka cilmi-baadhista ee isku-dhafan ee Thylacine Integrated Genetic Restoration Lab, ayaa ku tilmaamay daraasaddan mid soo jiidasho leh, maadaama ay muujinayso in RNA laga soo saari karo madxaf hore iyo muunado qadiimi ah. Daah-furkani waxa uu kor u qaadi doonaa fahamka saynisyahannada ee bayooloojiyada xayawaanka dabar-go’ay iyo hagaajinta dib-u-dhiska genome-ga dabar-go’ay.

Si ka duwan DNA-da, RNA waa nuqul ku-meel-gaar ah oo qayb ka mid ah DNA-da oo aad u jilicsan, si dhakhso ah u burbura. Waagii hore, waxaa la rumaysnaa in RNA aysan sii waarin waqti ka dib. Si kastaba ha noqotee, sanadka 2019, cilmi-baarayaashu waxay RNA ka soo saareen maqaarka yeey 14,300 jir ah oo lagu ilaaliyo permafrost. Daraasadda hadda jirta waxay sii caddaynaysaa suurtogalnimada in RNA laga soo saaro xayawaannada dabar go'ay, iyada oo dadaallada mustaqbalka loogu talagalay in laga soo kabsado RNA noocyada hore ee la waayay, sida mammoth dhogorta leh.

Kooxda cilmi-baadhistu waxay si guul leh uga soo xigteen RNA-ga Shabeelka Tasmania ee maqaarka iyo unugyada lafaha lafaha, iyaga oo aqoonsanaya hiddo-wadaha gaarka ah ee thylacine. Macluumaadkani waxa uu sameeyaa qoraalka xayawaanka, oo la mid ah genome-ka lagu kaydiyo DNA-da. Fahamka RNA wuxuu u sahlayaa saynisyahannadu inay helaan faham dhammaystiran oo ku saabsan noolaha xayawaanka. Mármol Sánchez waxay isticmaashaa isbarbardhigga magaalada halkaas oo makhaayad kastaa ay heli karto hal buug oo cunto karin ah (DNA), laakiin waa RNA oo u oggolaanaysa makhaayad kasta inay abuurto suxuun kala duwan. Markay falanqeeyaan RNA, saynisyahannadu waxay daaha ka qaadi karaan bayooloojiyada murugsan iyo dheef-shiid kiimikaadka gudaha unugyada.

Horumarkan lagu sameeyay siraha hiddaha ee nooc dabar-go’ay ayaa furaya fursado cusub oo lagu baran karo DNA-da hore iyo fahamka shaqada qalafsan ee makhluuqa muddada dheer lumay.

Ilo:

- CNN - Cilmi-yaqaannada hidde-yaqaannada ayaa go'aamiya RNA ee shabeel Tasmanian ah ee dabar go'ay, sida laga soo xigtay daraasad cusub ( isha laga saaray)

Cilmi-baarista Genome - Ilaalinta RNA ee unugyada marsupial: kiis tijaabo ah oo Shabeelka Tasmania ah (Isha ayaa laga saaray)