Cirbixiyayaashu waxay ka heleen tamar xoog leh oo ka imanaysa moolka hoose ee caalamka

Khubarada cirbixiyeenada ayaa ogaaday in raadiyaha degdega ah u dilaacay, kaasoo ah kii ugu fogaa ee noociisa ah ee abid la arko, kaas oo sideed bilyan oo sano u safray si uu dhulka u gaadho. Dilaacyadan tamarta daran, ee soconaya millise seconds, waxay leeyihiin asal aan weli si buuxda loo fahmin. Burburka cusub ee la helay ayaa u muuqda inuu ka yimid koox yar oo galaxies ah oo isku biiray, iyaga oo taageero siiya aragtiyaha hadda jira ee ku saabsan halka ay ka yimaadeen. Si kastaba ha ahaatee, xoojinta dillaaca ayaa caqabad ku ah fahamka saynisyahannada ee sida loo sii daayo.

Cilmi-baadhayaashu waxay aaminsan yihiin in raadiyaha degdega ah ee dilaaca uu bixin karo fikrado qiimo leh oo ku saabsan siraha caalamka. Markay daraaseeyaan dilaacyadan, saynisyahannadu waxay rajeynayaan inay go'aamiyaan qaddarka walxaha, ama "maaddada caadiga ah," ee ka jirta caalamka. Hadda, isku dayga lagu cabbirayo arrintan aan la filayn waxay keeneen natiijooyin is khilaafsan. Waxaa la rumeysan yahay in arrintani ay ku dhuuman karto meel bannaan oo u dhaxaysa galaxyada, laakiin aad bay u kulul tahay oo aad bay u faafi kartaa in lagu ogaado iyada oo la adeegsanayo hababka caadiga ah. Raadiyaha degdega ah ayaa dilaacay, dhanka kale, wuu dareemi karaa walaxdan ionized oo bixinaysa hab lagu cabbiro.

Daah-furka qaraxan xooggan ayaa waxaa lagu sameeyay telescope-ga Japan. Telescopes dheeraad ah ayaa la isticmaalay si loo xaqiijiyo helida iyo ururinta macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan. Natiijooyinka daraasaddan ayaa lagu daabacay joornaalka Sayniska.

Iyadoo sababta raadiyaha degdega ah u dillaacdo aan weli la garanayn, saynisyahannadu waxay rajo ka qabaan in cilmi-baarista mustaqbalka ay iftiimin doonto asalkooda oo ay gacan ka geystaan ​​​​muujinta siraha caalamka.

Ilo:

- "Iftiin xoog leh oo ka abuurmay moolka hoose ee caalamka" - The Independent