Raadiyaha ugu dhaqsaha badan uguna dhaqsiyaha badan ee abid la ogaado

Saynis yahanadu waxay dhawaan heleen qarax xoog leh oo tamar ah, oo loo yaqaano raadiyaha degdega ah ee dilaaca (FRB), kaas oo ka yimid gunta hoose ee caalamka. Qaraxan gaarka ah ma aha oo kaliya kii ugu fogaa ee noociisa ah ee abid la arko, laakiin sidoo kale waa mid aad u xoog badan. Waxay ku qaadatay ku dhawaad ​​sideed bilyan oo sano in dilaacaasi uu u safro dhulka. In ka yar hal ilbiriqsi gudaheed, waxay ku sii daysay tamar la mid ah tan ay Qorraxdu soo saarto in ka badan 30 sano.

Qarxyada raadiyaha degdega ah waa dilaac xoog leh oo tamar ah oo ka dhaca hawada sare, lamana oga halka ay ka yimaadeen. Sharaxaadaha qaarkood waxaa ka mid ahaa tignoolajiyada ka baxsan dhulka ama xiddigaha neutronka. Si kastaba ha ahaatee, dilaacan cusub ee la helay ayaa u muuqda inuu ka yimid koox yar oo galaxies ah oo isku biiray, kuwaas oo la jaanqaadaya aragtiyaha hadda jira ee ku xeeran ilahooda. Xoojinta cajiibka ah ee dilaaca ayaa caqabad ku ah fahamkeena hadda sida loo sii daayo.

Kartida lagu ogaanayo oo lagu baran karo raadiyaha degdega ah ee dilaaca waxay haysaa awood weyn oo looga jawaabo su'aalaha aasaasiga ah ee ku saabsan cosmos-ka. Dilaacyadani waxay gacan ka geysan karaan go'aaminta miisaanka dhabta ah ee caalamka, weydiinta jaahwareerka leh ee soo saartay natiijooyin aan la soo koobi karin ilaa hadda. Cilmi-baadhayaashu waxay rumaysan yihiin in arrinta maqan ee caalamka, oo ka dhigan in ka badan kala badh waxa ay tahay in ay jiraan, laga yaabo inay ku dhuumato meel bannaan oo u dhaxaysa galaxies. Marka la dareemo walxaha ionized, raadiyaha degdega ah ee dilaaca wuxuu bixiyaa fikrado ku saabsan qadarka maaddada ka jirta gobollada intergalactic.

Qaraxan oo goor dhow dhacay ayaa markii hore lagu arkay dalka Japan iyadoo la isticmaalayo telescope kadibna waxaa si faahfaahsan loo baaray iyadoo la isticmaalayo telescopes kale. ASKAP (ASKAP) waxay u ogolaatay saynisyahano inay tilmaamaan halka uu qaraxu ka yimid. Baadhitaan dheeraad ah oo la adeegsanayo Telescope-ka Koonfurta Yurub (ESO) aadka u weyn (VLT) ee Chile ayaa shaaca ka qaaday in isha galaxyadu ay ka weyn tahay kana fog tahay ilo kasta oo kale oo FRB ah oo la helay ilaa maanta, oo ay u badan tahay inay ku dhex yaalliin koox yar oo isku dhafan.

Daah-furkan aasaaska u ah waxa lagu diiwaan geliyay warqadda ciwaankeedu yahay "Radio degdeg ah oo iftiimaya oo ka baadhaya caalamka at redshift 1," oo lagu daabacay joornaalka Sayniska.

Ilaha: Sayniska, Swinburne University of Technology