Saynis yahanadu waxa ay saadaaliyaan mustaqbil supercontinent, laakiin New Zealand qayb kama noqon doonto

By

Cilmi-baadhis dhowaan la sii daayey ayaa soo jeedinaysa in 250 milyan oo sanno gudahood, dhulka dhulku uu mar kale samayn doono qaarad sare, isaga oo toddobada qaaradood isku daraya hal dhul oo baaxad leh. Qaaraddan weyn ayaa la saadaalinayaa inay udub dhexaad u noqon doonto Afrika casriga ah, iyadoo Australia ay ku burburtay Aasiya, Afrikana ay isku dhici doonto Yurub. Antarctica, Waqooyiga Ameerika, iyo Koonfurta Ameerika ayaa markaa ku biiri doona kuwa kale. Si kastaba ha ahaatee, inta dhulalkan la isku keeno, New Zealand, oo sidoo kale loo yaqaan Aotearoa, ayaa ku sii jiri doona xeebaha Australia.

Dhaqdhaqaaqa taarikada tectonic, oo sidoo kale loo yaqaano continental drift, ayaa la filayaa in ay isu keento qaaradaha 250 milyan ee sano ee soo socda. Australiya waxaa la saadaalinayaa inay u dhaqaaqdo dhanka waqooyi oo ay gasho silsiladaha jasiiradaha Koonfur-Bari Aasiya qiyaastii 25 milyan oo sano, laakiin booska ay ku leedahay saxanka Australia awgeed, New Zealand lama filayo inay la kulanto Australia. Taa baddalkeeda, New Zealand waxay ku sii jiri doontaa safarka saxanka Australia ee dhanka waqooyi.

Muddo 75 milyan oo sano ah, New Zealand ayaa la filayaa inay gaarto dhulbaraha, isla waqtigaas Afrika, Aasiya, Australia, iyo Yurub ay isugu tagaan si ay u sameeyaan qaarad sare. Dabadeed, New Zealand waxay ula socon doontaa dhanka koonfureed si tartiib tartiib ah waxayna ugu dambeyntii ku dhamaan doontaa inta u dhaxaysa 20 iyo 30 darajo loolka ka hooseeya dhulbaraha.

Si kastaba ha ahaatee, nolosha mustaqbalka New Zealand ayaa la saadaaliyay in ay ka fog tahay farxad. Joogitaanka supercontinent ee galbeedka waxay sababi doontaa Waqooyiga iyo Jasiiradaha Koonfurta inay "ku maydhaan badaha kulaylka leh," taasoo New Zealand ka dhigaysa mid aan la degi karin. Samaynta qaaradda supercontinent ayaa la filayaa inay sii deyso gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo, oo ay ku jiraan kaarboon laba ogsaydh, oo ka imanaya dhaqdhaqaaqa foolkaanaha, taasoo horseedaysa koror weyn oo heerkulka adduunka ah.

Marka loo eego qaabka kombuyuutarku, jawigu wuxuu ka koobnaan karaa ku dhawaad ​​50% kaarboon ogsaydhyogsaydh ka badan 250 milyan oo sano marka la barbardhigo maanta. Isku darka gaaska aqalka dhirta lagu koriyo, tamarta qoraxda oo la kordhiyo, iyo maqnaanshaha badaha qaboojinta waxay ka dhigi doontaa qaarada sare mid aan soo dhawayn karin noocyada nolosha. Ku dhawaad ​​kala badh dhul-beereedka waxa uu noqonayaa saxare, iyada oo heerkulku ka sarreeyo 40 darajo Celsius meelo badan.

Iyadoo xaaladdan mustaqbalka ay u muuqato mid fog, waxay muujineysaa muhiimada ficilka cimilada ee lagu ilaalinayo meeraha xaalad qabow oo la degi karo. Cilmi-baaristu waxay u adeegtaa xasuusin ah in ilaalinta jawiga marti-gelinta ay muhiim u tahay badbaadada iyo fayo-qabka jiilalka hadda iyo kuwa mustaqbalka.

Qeexitaanno:

– Supercontinent: Dhul baaxad weyn oo ka kooban qaarado badan oo la isku daray.

– Dhaqdhaqaaqa tectonic/qaraarad: Dhaqdhaqaaqa qunyar socodka ah iyo isku dhaca taarikada tectonic ee dhulka.

– Gaaska cagaaran: Waa gaas ka qaybqaata saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo isagoo nuugaya shucaaca infrared, taasoo keenta in heerkulka dhulku kor u kaco.

– Mantle: Waa lakab ka hooseeya qolofka dhulka oo si tartiib ah u socda kulaylka meeraha awgeed.

Ilo:

– Jaamacadda Bristol

– WAXYAABAHA