Fahamka Kukiyada: Waxa Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato

Dunida dhijitaalka ah, cookies-ka ayaa door muhiim ah ka ciyaara kor u qaadista khibradaha isticmaalaha iyo ka caawinta shabakadaha inay soo gudbiyaan macluumaadka shakhsi ahaaneed. Markaad booqato mareegaha oo aad aragto fariin ku saabsan aqbalida cookies, waxaa muhiim ah inaad fahanto waxa ay tani ka dhigan tahay iyo sida ay u saamayso hawshaada onlaynka ah.

Kukiyadu waa faylal yar oo qoraal ah oo ku kaydsan qalabkaaga (computer, smartphone, ama tablets) markaad booqato mareegaha. Waxay ka kooban yihiin macluumaadka ku saabsan dookhyadaada, taariikhda baadhista, iyo xogta kale ee khuseeya. Kukiyadan waxaa markaa galaya mareegaha ama adeegyada dhinac saddexaad si ay u wanaajiyaan khibradaada oo ay ku siiyaan macluumaadka ku habboon.

Markaad gujiso "Aqbal dhammaan kukiyada," waxaad siinaysaa ogolaanshaha website-ka iyo la-hawlgalayaasheeda ganacsi si ay u kaydiyaan oo ay uga baaraandegaan macluumaadka laga helay cookies-kan. Macluumaadkan waxaa ku jira dookhyadaada, faahfaahinta aaladda, iyo hawsha onlaynka ah. Ujeedada habaynta xogtan ayaa ah in la horumariyo hagidda goobta, shakhsiyaynta xayaysiisyada, falanqaynta isticmaalka goobta, iyo kaalmaynta dadaalka suuqgeyneed.

Haddii aad rabto in badan oo la xakameeyo dookhyadaada buskudka, waxaad riixi kartaa "Settings Settings" si aad u maamusho dookhyadaada oggolaanshaha. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad diido cookies-ka aan muhiimka ahayn haddii aadan rabin in macluumaadka qaarkood la keydiyo ama la farsameeyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in diidmada cookies-ka ay xaddidi karto qaar ka mid ah shaqeynta iyo sifooyinka mareegaha.

Si aad u hubiso qarsoodigaaga iyo amniga xogtaada, waxaa lama huraan ah inaad barato naftaada kukiyada iyo siyaasadaha khaaska ah ee shabakada. Dukumeentigani wuxuu qeexayaa sida macluumaadkaaga loo maamulo, cidda geli karta, iyo sida loo ilaaliyo. Had iyo jeer waa dhaqan wanaagsan in dib loo eego siyaasaddan ka hor inta aan la aqbalin cookies.

Gebagebadii, cookies waa qayb muhiim ah oo ka mid ah waayo-aragnimadaada khadka tooska ah, taas oo awood u siinaysa mareegaha in ay soo gudbiyaan macluumaadka shakhsi ahaaneed oo ay hagaajiyaan socodka isticmaalaha. Markaad fahamto waxa cookies-ka ay yihiin iyo sida loo isticmaalo, waxaad samayn kartaa go'aano xog ogaal ah oo ku saabsan dookhyadaada buskudka oo aad hubiso ilaalinta macluumaadkaaga khaaska ah onlayn.

Ilo:

- [Isha 1 - Kukiyada iyo Siyaasadda Qarsoonnimada]

- [Isha 2 - Tilmaamaha ilaalinta xogta shabakada]