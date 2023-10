Horumarka Kobaca Dhirta: Aqoonsiga Hidde-sidayaasha Kobciya Horumarka Xididada

By

Saynis yahano ka tirsan Shaybaadhka Qaranka ee Oak Ridge ayaa sameeyay daahfur cusub oo dhanka koritaanka dhirta ah. Iyaga oo si mug leh u falanqeeyay qurxinta hiddaha ee geedka poplar-ka, waxa ay ogaadeen hidde-sidaha “hotspot” kaas oo kiciya korriinka xididka weyn. Natiijooyinkani waxay saameyn qoto dheer ku leeyihiin beerista dalagyada tamarta noolaha iyo horumarinta dhirta kuwaas oo ku soo bixi kara jawi adag iyada oo la raadinayo kaarboon badan oo ka hooseeya dusha sare.

Cilmi-baadhayaashu waxay adeegsadeen xog-ururin ballaadhan oo ku saabsan hidde-sidaha poplar si ay u tilmaamaan hidda-wadaha maamulayaasha awood u leh inay dhaqaajiyaan boqollaal hidde-sideyaal kale oo geedka ku jira. Inta lagu guda jiro baaritaankooda, waxay si guul leh u xaqiijiyeen shaqada molecular ee hiddo-wadaha hube ee loo yaqaan PtrXB38. Marka la geliyo dhirta, hidde-sidayaashani waxa ay fududeeyeen soo saarista xididdo badan oo qoto dheer, xitaa dhiirigelinaya koritaanka xididdada hawada ee afkoda iyo caleemaha.

Kordhinta cufnaanta xididdada, dhirtan hidde ahaan wax laga beddelay waxay soo bandhigeen nuugista nafaqo ee la xoojiyey, korriinka la dedejiyey, dulqaadka abaarta oo hagaagtay, iyo awoodda kaydinta xaddi badan oo kaarboon dhulka hoostiisa ah muddo dheer. Intaa waxaa dheer, soo bixitaanka xididada anteenada ayaa laga yaabaa in ay siinayso geedka iska caabin weyn oo fatahaad ah. Dhacdada dabiiciga ah ee hidde-sidahani waxa ay saamayn ku yeelanaysaa bayoolajiga iyo wax soo saarka cuntada, iyo sidoo kale yaraynta isbeddelka cimilada.

Cilmi-baaristan cusub, oo dhawaan lagu daabacay joornaalka New Phytologist, ayaa iftiiminaysa iftiin cusub hababka koritaanka dhirta waxayna bixisaa fursado rajo leh oo mustaqbalka beeraha iyo deegaanka. Codsiga daahfurka this ee horumarinta dalagyada bioenergy iyo beerashada ee noocyada dhirta adkeysiga ayaa awood u leh in ay wax ka beddelaan beeraha kuwan iyo gacan ka gaysan karaan mustaqbal waara oo wax soo saar leh.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

Maxay tahay muhiimada daahfurkan?

Aqoonsiga barta hidde-sidaha PtrXB38 ee geedka poplar-ka ayaa furaya waddooyin cusub oo lagu hagaajinayo wax-soo-saarka noole, wax-soo-saarka cuntada, iyo yaraynta isbeddelka cimilada. Kobaca xididka ee la xoojiyey ee lagu arkay dhirta leh hidde-sidahani waxa uu bixiyaa faa'iidooyin ay ka mid yihiin nuugista nafaqada oo la wanaajiyey, korodhka dulqaadka abaarta, iyo awoodda lagu sii daayo kaarboon badan oo dhulka hoostiisa ah.

Sidee baa daahfurka loogu dabaqi karaa beeraha?

Horumarkan waxaa looga faa'iidaysan karaa horumarinta dalagyada tamarta noole ee ka wanaagsan iyo abuurista dhirta ku kori karta xaaladaha adag. Iyaga oo wax ka beddelaya dhirta si ay u muujiyaan hidda-wadaha PtrXB38, beeralaydu waxay ku beeri karaan dalagyo leh nidaamyo xidid oo aad u ballaaran, taasoo horseedaysa wax soo saar koror ah iyo adkeysi weyn oo ka dhan ah walaacyada deegaanka.

Waa maxay codsiyada suurtagalka ah ee joogitaanka deegaanka?

Kobaca xididka ee kordhay ee uu kiciyay hiddo-wadaha PtrXB38 ayaa saamayn weyn ku leh dhimista isbeddelka cimilada. Dhirta leh nidaamyada xididka ee la xoojiyay waxay soo saari karaan xaddi badan oo kaarboon ah oo dhulka hoostiisa ah, taas oo gacan ka geysaneysa dhimista qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo. Intaa waxaa dheer, xididdada hawada ee uu kiciyay hidde-sidahani waxa ay ka dhigi karaan dhirtu in ay adkaysi u yeelato daadadka, si ay u caawiyaan ka hortagga iyo ka soo kabashada masiibooyinka dabiiciga ah.