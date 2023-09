Gooryaanka dulinku waxay maamulaan Qudhaanjadu si ay u maraan caleemaha cawska

By

Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa daaha ka qaaday in gooryaanka dulin ee loo yaqaanno hargabka beerka ee loo yaqaan 'lancet flukes' ay leeyihiin istiraatiijiyad aad u casrisan oo lagu haleelo qudhaanjada sidii markii hore loo malaynayay. Gooryaankani waxa ay ku qasbaan qudhaanjada in ay kor u fuulaan cawska ka dibna ay dib u fuulaan marka cimiladu aad u kululaato. Ujeedada wax-is-daba-marintan ayaa ah in la kordhiyo fursadaha quraanjada ay cunaan xayawaanka waaweyn, taasoo u oggolaanaysa gooryaanka inay sii wataan meertada nolosheeda.

Hargabka beerka ee Lancet wuxuu ugu horreyn ku nool yahay gudaha lo'da ama daaqsinta kale ee daaqsinta marka ay qaangaar yihiin. Gooryaanku waxa ay ku shubaan ukunta cawska iyada oo la marsiinayo saxarada lo'da, ka dibna ay cunaan shinbiraha. Gudaha silsils, dirxiyadu waxay gaadhaan heerka dirxiga ee xiga waxayna u tarmaan si jinsi ah. Silsiladu waxay ka falceliyaan faafitaanka iyagoo samaynaya fiix agagaarka gooryaanka, kuwaas oo aakhirka ay qufacaan oo ay cunaan quraanjada oo ay weheliso dirxiga dirxiga.

Marka ay gudaha Qudhaanjadu gasho, dirxiyadu waxay galaan marxaladda xigta ee noloshooda. Badankoodu waxa ay u haajiraan caloosha qudhaanjada, laakiin mid baa maskaxda u sii socota oo xakamaynaysa. Qudhaanjada cudurka qabta ayaa markaas ku qasban in ay kor u fuulo cawska oo ay isku xirto, taasoo fursad u siinaysa xayawaanka waaweyn inay cunaan qudhaanjada iyo gooryaanka. Gooryaanku ugu dambayntii waxay gaadhaan qaan-gaar gudaha hoygoodii ugu dambeeyay, waxay u guuraan beerka, quudiyaan, lammaane, oo waxay dhigaan ukun si ay dib ugu bilaabaan wareegga.

Koox cilmi-baarayaal ah oo ka tirsan jaamacadda Kobanheegan ayaa go'aansaday inay sii baaraan nidaamkan adag. Waxay daraasaad ku sameeyeen in ka badan kun qudhaanjada cudurka qaba gudaha kaynta Danmark waxayna ogaadeen in heerkulku saamaynta ugu wayn ku leeyahay hab-dhaqanka qudhaanjada. Qudhaanjadu waxay ku sii jirtay cawska maalmo qabow laakiin dib bay u gurguurteen maalmo diiran. Tani waxay soo jeedinaysaa in dirxigu habeenkii iyo aroortiiba ay maareeyaan qudhaanjada si ay cawska ugu dhex dhigaan marka ay xooluhu daaqayaan ka dibna ay ka ilaaliyaan qorraxda maalintii.

Natiijooyinkani waxay muujinayaan kakanaanta dabeecadda dulin iyo baahida loo qabo cilmi-baaris dheeraad ah si loo fahmo hababka gaarka ah ee ay u isticmaalaan hargabkan si ay u maamulaan maskaxda quraanjada. In kasta oo aadanuhu ay marmar ku qaadi karaan hargabka beerka lancet, infekshannadani waa dhif iyo naadir dadkuna waa martigeliyayaal shil ah.

Ilaha: Ecology Dhaqanka