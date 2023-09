Gooryaanka Dul-joogta ah waxay maamulaan Qudhaanjada si ay u fuulaan caleemaha cawska

By

Cilmi-baadhis dhawaan la sameeyay ayaa daaha ka qaaday in gooryaanka dulin, gaar ahaan hargabka beerka ee lancet, ay awood u leeyihiin in ay maamulaan qudhaanjada si ay u fuulaan cawska ka dibna hoos u fuulaan marka cimiladu aad u kululaato. Gooryaankani waxay leeyihiin meerto nololeed kakan oo ku tiirsan inay cunaan xayawaanka waaweyn si ay u sii wataan meertada taranka.

Beerka lancet ayaa inta badan u nool sidii dadka waaweyn ee gudaha lo'da ama daaqsinta kale ee daaqsinta. Si kastaba ha ahaatee, si ay u gaaraan martigelintooda ugu dambeysa, waxay soo maraan marxalado xiriir ah. Ukunta gooryaanka waxaa soo saara lo'da, waxayna ku dhammaadaan caws, halkaas oo ay ka cunaan shilalku. Gudaha snails, dirxiyadu waxay gaadhaan heerkooda dirxiga waxayna u tarmaan si jinsi ah. Silsiladu waxay uga jawaabaan caabuqa iyagoo samaynaya fiix agagaarka gooryaanka, ka dibna loo qufaco sidii kubbado dhoobo ah. Qudhaanjadu waxay si aan ogayn u cuntaa kubbadaha caatada ah, oo ay la socdaan dirxiga dirxiga.

Marka ay gudaha Qudhaanjadu gasho, dirxiyadu way koraan oo u haajiraan caloosha qudhaanjada, halka dirxigu u sii socdo maskaxda qudhaanjada oo uu xakameeyo. Qudhaanjada cudurka qabta ayaa markaa la maamulaa si ay kor ugu fuulo cawska oo ay ku qabato, taas oo ka dhigaysa bartilmaameed sahlan oo ay ku wareegayso ariga si ay si aan ula kac ahayn u cunto qudhaanjada iyo dulinnada. Marka ay gudaha u galaan martigeliyaha kama dambaysta ah, dirxiyadu waxay gaadhaan qaan-gaarnimo, u guuraan beerka, quudiyaan, lammaane, oo ukun dhigaan, dib u bilaabaan wareegga.

Cilmi baadhayaal ka tirsan jaamacadda Copenhagen qaybteeda culuumta dhirta iyo deegaanka ayaa sameeyay daraasad ay si fiican u fahmayaan hab-dhaqanka qudhaanjada qaba. Waxay ku arkeen in ka badan 1,000 qudhaanjo cudurka qaba gudaha Kaymaha Bidstrup, Danmark, 13 maalmood oo aan xidhiidhin. Daraasadu waxay ogaatay in heerkulku uu door weyn ku leeyahay hab-dhaqanka qudhaanjada. Maalmaha qaboobaha, qudhaanjadu waxay ugu horrayn cawska dul saarnaan jirtay, halka maalmihii kulaylka ahaa, ay dib u gurguurteen oo dib u bilaabeen hawlahoodii caadiga ahaa. Tani waxay soo jeedinaysaa in dirxiyadu ay maamulaan quraanjada habeenkii iyo saacadaha hore ee subaxda.

Daraasaddu waxay iftiimisay kakanaanta iyo casriyaynta dulinnadan iyo inta aan weli ka ogaanno. Cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo daah furo hababka gaarka ah ee u sahlaya hargabka inay maamulaan maskaxda qudhaanjada. Iyadoo bani'aadamku ay mararka qaarkood ku dhici karaan gooryaankan, infekshanku waa naadir, bini'aadamkuna waa martigelin shil ah.

Source: The Guardian-ka