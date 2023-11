Saynisyahanadu waxay ka heleen Cryovolcano cusub Pluto: Kiladze Caldera

By

Pluto, mar loo tixgeliyey meeraha sagaalaad ee nidaamkayaga qoraxda, waxaa laga yaabaa inuu lumiyay meereheeda meere, laakiin wuxuu sii wadaa inuu qabsado xiisaha saynisyahannada. Thanks to NASA's New Horizons. Daraasad horudhac ah, oo uu hogaaminayo saynisyahanka meeraha NASA ee Dale Cruikshank, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen cryovolcano cusub oo ku saabsan Pluto oo loo yaqaan Kiladze Caldera.

Markii hore lagu qalday bohol saamaynta leh, qaabdhismeedka gaarka ah ee Kiladze Caldera ayaa xiiso geliyay saynisyahannada. Meesha ay ku taal oo uu ku hareeraysan yahay baraf biyo ah, oo hore ugu qarsoonaa barafka methane ee Pluto iyo qiiqa, ayaa soo jeedisay asal ka duwan. Falanqaynta kooxdu waxay daaha ka qaaday caddaynta ammonia oo isku qasan barafka biyaha, ka kooban oo awood u siinaya biyuhu inay u qulqulaan sidii dareere cryo-lava oo ku yaal dusha Pluto. Helitaankan ayaa caqabad ku ah malo-awaalkii hore ee Pluto hawlihiisa juquraafiga.

Marka loo eego qiyaasahooda, saynisyahannadu waxay rumaysan yihiin in Kiladze Caldera uu qarxay dhowr milyan oo sano ka hor, taas oo muujinaysa cryovolcano yar yar. Fulkaanooyin kale oo baraf ah, oo kala ah Wright Mons iyo Piccard Mons, ayaa sidoo kale lagu aqoonsaday meeraha. Fahamkan cusub ee la helay ayaa muujinaya Pluto firfircoon oo firfircoon, oo caqabad ku ah fikradaha caadiga ah ee qabowga, meerayaasha aan firfircoonayn.

Daraasadda, oo iftiiminaysa kakanaanta juqraafiyeed ee Pluto, ayaa lagu daabacay joornaalka la qaddariyo ee Icarus waxaana sidoo kale laga heli karaa kaydka xogta hore ee daabacaadda arXiv. Markay daraaseeyaan sawirada iyo xogta ay ururiyeen dayax gacmeedka New Horizons, saynis yahanadu waxay sii wadaan inay soo bandhigaan siraha aduunkan fog, iyaga oo balaadhinaya aqoontayada meelaha sare ee nidaamka qoraxdayada.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Waa maxay cryovolcano?



J: Cryovolcano waa nooc ka mid ah volcano ka soo baxa biyaha iyo walxaha barafka ah, sida barafka biyaha, ammonia, ama methane, halkii ay ka ahaan lahaayeen dhagax dhalaal ah ama lava.

J: jeexjeexyada saamaynta leh waa dhismayaal ka sameysan oogada meeraha ama jirka samada marka uu ku dhufto meteorite ama asteroid.

J: Saynis yahanadu waxa ay qiyaaseen in Kiladze Caldera iyo agagaarkeedu ay jiraan dhawr milyan oo sano oo kaliya, taas oo soo jeedinaysa in uu dhawaan qarxay.

J: Haa, marka lagu daro Kiladze Caldera, laba foolkaanooyin kale oo baraf ah oo lagu magacaabo Wright Mons iyo Piccard Mons ayaa lagu aqoonsaday Pluto.

J: Daraasada waxaa lagu daabacay joornaalka Icarus sidoo kale waxaa laga heli karaa xogta hore ee daabacaadda arXiv.