Aragtiyo cusub oo ku saabsan asalka dahsoon ee Shayga dhulka u dhow Kamo'oalewa

By

Cirbixiyayaashu waxay horumar la taaban karo ka sameeyeen fahamka asalka shayga u dhow-Dhulka (NEO) Kamo'oalewa, iyagoo iftiimiyay taariikhdiisii ​​xiisaha lahayd. Markii ugu horeysay ee la helay toddobo sano ka hor, "shaygan jannada ku wareegaya" ayaa ka yaabiyay saynisyahannada sababtoo ah sifooyinka gaarka ah. Hadda, koox cilmi-baarayaal ah oo ka socda Jaamacadda Arizona ayaa daaha ka qaaday caddaymo soo jiidasho leh oo soo jeedinaya in Kamo'oalewa uu ka yimid dayaxa, taasoo ka dhalatay saameyn asteroid qadiim ah.

Iyaga oo isticmaalaya noocyo tirooyin ah, cirbixiyayaashu Renu Malhotra iyo Jose Daniel Castro-Cisneros waxay soo bandhigeen muuqaalo ay dayaxu dhagaxyada jajaban ka heli karo shil asteroid ah oo dusha sare ah ee dayaxa. Iyaga oo qaabaynaya wareegyada xiga ee jajabyada dhagaxyadan, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in qaarkood ay ku dambayn karaan waddo la mid ah Kamo'oalewa. Iyadoo wareegtadan oo kale ay naadir tahay, ma aha wax aan macquul ahayn, taasoo ku dhacda qiyaastii 0.8 boqolkiiba xaaladaha la sahamiyay.

Natiijooyinkani waxay caqabad ku yihiin aragti kale oo soo jeedinaysa in asteroid-ka suunka asteroid si xoog leh loogu qabsaday meeraha aan degganayn ee Kamo'oalewa. Maqnaanshaha aragtidan ayaa loo tixgaliyaa inay tahay mid aan macno lahayn. Andrew Rivkin, oo ah saynis yahan ku takhasusay cilmiga meeraha oo ka tirsan shaybaadhka fiisigiska ee jaamacadda Johns Hopkins, ayaa ammaanay falanqaynta cilmi-baarayaasha, isaga oo sheegay in ay ku dhowdahay in la soo gebogebeeyo inta aan heli karno iyada oo aan jidh ahaan la baadhin shayga.

Helitaanka dayax-gacmeedka Kamo'oalewa ayaa leh saamayn ballaadhan oo lagu fahmo NEO-yada khatarta ah ee keeni kara khatar dhulka. Caadi ahaan, xiddigiyayaashu waxay diiradda saaraan walxaha ka soo jeeda suunka asteroid. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddan ayaa muujineysa muhiimadda ay leedahay in la tixgeliyo NEO-yada ka soo jeeda dayaxa. Iyadoo Kamo'oalewa aan laga fileyn inay keento khatar weyn, cilmi-baaristu waxay hoosta ka xariiqday jiritaanka walxo la mid ah oo laga yaabo inay ku soo dhuuntaan xaafadeena samada.

Horey u socoshada, kooxdu waxay qorsheynaysaa inay sii wadaan baaritaankooda iyagoo baranaya jeexjeexyada qadiimiga ah ee dayaxa. Markay falanqeeyaan jeexjeexyada dayaxa ee aan la taaban, waxay rajeynayaan inay hagaajiyaan fahamkooda saameynta bilaabay Kamo'oalewa oo ay suurta gal tahay inay aqoonsadaan godka saxda ah ee mas'uulka ka ah asalkiisa.

Marka ay saynisyahannadu si qoto dheer u sii wadaan siraha koofiska, waxa si isa soo taraysa u caddaatay in shayada samada, sida Kamo'oalewa, ay hayaan siraha furi kara fahamkeenna caalamka oo suurtogal ah inay meeraheena ka ilaalinayaan khataraha mustaqbalka.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

Waa maxay Kamo'oalewa?

Kamo'oalewa waa shay u dhow-Earth (NEO) oo la helay toddoba sano ka hor. Waxa loo tixgaliyaa “quasi-satellite” ee Dhulka, taasoo la macno ah inay u muuqato mid taag daran, wehel joogto ah marka laga eego meeraheena. Si kastaba ha ahaatee, Kamo'oalewa dhab ahaantii waxay ku wareegtaa qorraxda, maaha dhulka.

Waa maxay asal ahaan Kamo'oalewa?

Cilmi-baaris dhawaan la sameeyay ayaa soo jeedinaysa in Kamo'oalewa uu ka yimid dayaxa. Waxaa la rumeysan yahay in hawada sare loo diray taasoo ka dhalatay saameyn asteroid ah oo ku dhacday dusha dayaxa malaayiin sano ka hor.

Sidee bay cilmi-baarayaashu u ogaadeen asalka dayaxa ee Kamo'oalewa?

Cirbixiyayaashu waxay isticmaaleen moodallo nambaro si ay ugu ekaysiiyaan muuqaalo ay jajabyada dhagaxa dayaxa ay ka saari karaan shil asteroid ah. Dabadeed waxay falanqeeyeen wareegyada dambe ee jajabyadaas waxayna ogaadeen in qaarkood ay raaci karaan waddo la mid ah Kaamo'oalewaa.

Waa maxay saamaynta dayaxa Kamo'oalewa?

Helitaanka caddaynta dayaxa ee Kamo'oalewa waxay muujineysaa baahida loo qabo in la tixgeliyo NEO-yada ka soo jeeda dayaxa, marka lagu daro kuwa suunka asteroid. Aqoontani waxay gacan ka geysan kartaa horumarinta fahamkayaga walxaha khatarta ah iyo kor u qaadida awooddayada aan uga ilaalinayno Dhulka saamaynta mustaqbalka.

Waa maxay qorshaha cilmi-baarista mustaqbalka ee ku saabsan Kamo'oalewa?

Saynis yahanadu waxa ay qorshaynayaan in ay baadhitaankooda sii wadaan iyaga oo baranaya godad dayaxa qadiimiga ah. Markay baaraan jeexjeexyadan aan la taaban, waxay rajeynayaan inay helaan fikrado dheeraad ah oo ku saabsan saameynta bilaabay Kamo'oalewa oo ay suurtagal tahay inay aqoonsadaan godka saxda ah ee mas'uulka ka ah asalkiisa.