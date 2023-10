Bleaching Coral ayaa laga helay qoto dheer oo lama filaan ah oo ku yaal Badweynta Hindiya

Cilmi-baarayaal ka tirsan jaamacadda Plymouth ayaa sameeyay daah-fur la yaab leh oo ku saabsan bleaching coral ee Badweynta Hindiya. Waxay heleen caddaymo muujinaya biliijka shacaab ilaa 90 mitir (295 cagood) ka hooseeya oogada, moolka hore loo malaynayay inay u adkaysanayaan kulaylka badda. Daraasadan oo lagu daabacay wargeyska Nature Communications ayaa daaha ka qaaday in ilaa 80% ka mid ah dhir-biyoodyada ku yaala meelo gaar ah oo ka mid ah badda gunteeda ay waxyeelo ka soo gaartay kulaylka badaha oo sare u kacay.

Dhaqan ahaan, shacaab qotodheer ayaa la rumaysnaa in ay u adkeysan karaan kulaylka badweynta sababtoo ah biyaha qaboobaha ee ay ku nool yihiin ayaa loo malaynayay in ay sii deggan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddan ayaa muujisay in tani aysan ahayn xaaladdu, taas oo suurtogal ah in la geliyo reefs qoto dheer oo isku mid ah adduunka oo dhan oo halis u ah isbeddelka cimilada.

Kooxda cilmi-baadhistu waxay adeegsadeen isku-darka la-socodka goobta, robot-yada biyaha hoostooda, iyo xogta dayax-gacmeedka ee laga sameeyay oceanographic si ay u daraaseeyaan dhacdada. Waxay ogaadeen in xitaa marka heerkulka dusha sare uu ahaado mid deggan, kor u kaca heerkulka ka hooseeya dusha sare uu saameynayo shacaab-badeedka qoto dheer. Biyahan biliijka ah ee badda hoostooda ayaa dhacay xitaa marka ay biyo-mareennada gaagaaban aysan muujin calaamado waxyeello ah.

In kasta oo daraasaddu ay ogaatay in qaybo ka mid ah reef-ku ay soo kabsadeen markii cilmi-baarayaashu ay soo noqdeen 2020 iyo 2022, natiijadu wali waa sababta walaac. Mesophotic coral, oo laga helay inta u dhaxaysa 100-490 cagood oo hoosteeda, ayaa la filayaa inay yarayso waxyeelada deegaanka ee ay keento biliijka biyaha-gacmeedka ah ee kululaynta badda awgeed. Si kastaba ha ahaatee, koorasyadani hadda waxay sidoo kale halis ugu jiraan.

Saamaynta isbeddelka cimiladu ku yeelanayso badeedka gobolka waxa lagu xoojiyay wareegyada si dabiici ah u dhaca, sida El Nino iyo Badweynta Hindiya Dipole. Cilmi-baarayaashu waxay carrabka ku adkeeyeen baahida degdegga ah ee loo qabo in la ballaariyo fahamkayaga saameynta isbeddelladan ku yeelanayaan deegaannadan, taas oo aan hadda u lahayn aqoon xaddidan.

