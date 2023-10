Cilmi-baaris cusub ayaa daaha ka qaadaysa sida dabacsanaanta dabada shahwada ay u saamayso dhaqdhaqaaqa

By

Cilmi-baaris ay sameeyeen koox saynisyahano ah ayaa daaha ka qaaday aragtiyo soo jiidasho leh oo ku saabsan farsamooyinka dhaqdhaqaaqa shahwada. Si ka soo horjeeda caqiidada hore, daraasaddu waxay ogaatay in dabacsanaanta dabada shahwada ay door weyn ka qaadato fududaynta dhaqdhaqaaqa.

Dhaqan ahaan, saynisyahannadu waxay u qaateen in shahwada shahwadu ay ku tiirsan tahay oo keliya garaacista dabada xoogga leh. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaristan cusub ayaa caqabad ku ah fikraddaas gebi ahaanba. Daraasadu waxay daaha ka qaadaysaa in habacsanaanta dabada ay dhab ahaantii caawiso inay shahwada ku riixdo meelaha dareeraha ah.

Iyaga oo isticmaalaya sawir-qaadista xawaaraha sare iyo farsamooyinka sare ee microscopy, saynisyahannadu waxay awoodeen inay si faahfaahsan aan hore loo arag u eegaan dhaqdhaqaaqa adag ee dabada shahwada. Waxay ogaadeen in dabada ay leeyihiin tayada laastikada oo u oggolaanaysa inay beddelaan qaabka oo ay si joogto ah ula qabsadaan dabeecadda dareeraha ee agagaarkooda. Dabacsanaanta firfircooni waxay awood u siinaysaa shahwada inay si hufan u dhaq-dhaqaaqdo, taasoo kor u qaadeysa dhaqdhaqaaqooda.

Markii hore, waxa la aaminsanaa in dabada adagi ay waxtar badan u leedahay inay hore u sii waddo shahwada. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baadhistan dhawayd waxay muujinaysaa in qallafsanaantu, dhab ahaantii, ay caqabad ku tahay dhaqdhaqaaqa iyada oo tamar badan ku bixinaysa dabo kasta. Dheefta dabada shahwada waxay hubisaa in tamarta si wax ku ool ah loogu wareejiyo dareeraha ku hareeraysan, taasoo u sahlaysa shahwadu inay ku dabaasho si fudud oo waxtar leh.

Daraasaddan aasaasiga ah waxay albaabka u furaysaa horumar dheeraad ah oo ku saabsan fahamka physiology sperm. Marka la furo siraha xajinta shahwada, cilmi-baarayaashu waxay heli karaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan bacriminta ragga iyo dariiqooyinka suurtagalka ah ee wax looga qabanayo arrimaha dhalmo la'aanta.

FAQ:

S: Sidee bay dabada shahwadu u gudbisaa shahwada dareeraha?

J: Ballatiga dabada shahwada waxay u ogolaataa inay qaabeeyaan oo ay la qabsadaan jawiga dareeraha, iyagoo caawinaya kicinta.

S: Waa maxay sababta hore loo rumaysnaa in dabada adagi ay waxtar badan tahay?

J: Waxaa loo malaynayay in qallafsanaanta weyni ay kor u qaadi doonto xoogga garaacista dabada, laakiin dhab ahaantii waxay caqabad ku noqotaa dhaqdhaqaaqa waxayna bixisaa tamar badan.

S: Waa maxay saamaynta cilmi-baadhistan?

J: Fahamka kicinta shahwada waxay ku siin kartaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan bacriminta ragga iyo caawinta wax ka qabashada welwelka dhalmo la'aanta.