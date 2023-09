Ku-jajabinta dareeraha CO2 waxay dhalin kartaa gariir yar, bandhigyo cilmi baaris cusub

By

Cilmi-baaris cusub ayaa daaha ka qaaday in jajabinta, haddii lagu sameeyo dareeraha carbon dioxide (CO2) ama biyaha, ay keeni karto gariir yar yar. Daraasadani waxay xaqiijinaysaa in gariirku ay soo saaraan habab isku mid ah kuwaas oo keeni kara dhulgariir weyn oo waxyeello u geysta.

Jajabka, ama jabka hawooroliga, waxay ku lug leedahay duritaanka dareeraha ka hooseeya dusha dhulka si loo soo saaro saliid iyo gaaska dabiiciga ah. Iyadoo hababka dhaqameedku isticmaalaan biyaha wasakhda ah, baaritaankan gaarka ah wuxuu diiradda saaray isticmaalka dareeraha CO2. Ku-jaridda dareeraha CO2 waxay leedahay faa'iido dheeraad ah oo kaarboon-saarid ah, taasoo yaraynaysa ka qaybqaadashada ku-haynta kulaylka atmospheric.

Qiyaasaha ayaa soo jeedinaya in jajabinta kaarboon laba ogsaydh ay leedahay awood ay ku badbaadiso inta ugu badan kaarboon sanadkiiba hal bilyan oo cadceedda. Tani waxay ka dhigaysaa doorasho deegaan ahaan u wanaagsan marka la barbar dhigo nadiifinta biyaha wasakhda ah, maadaama ay kaarboonka dhulka hoostiisa ka ilaalinayso oo aanay hawada ka bixin.

Daraasadda, oo lagu daabacay joornaalka Sayniska, ayaa tilmaamaysa in natiijooyinka gariirrada ka dhashay jabka CO2 ay u badan tahay in lagu dabaqi karo jajabinta biyaha ku saleysan sidoo kale. Labada habba waxay keeni karaan dhaqdhaqaaq seismic ah.

Khubarada seismology-ga ayaa hore uga dooday halka uu ka yimi gariirradan, iyadoo qaarkood ay sheegeen inay ka dhasheen dhulgariirro waaweyn oo meelo fog ka dhacay, halka qaar kalena ay qiyaaseen in ay ahaayeen buuq ka dhashay dhaqdhaqaaqyada bani’aadamka. Markii lagu rakibay seismometer agagaarka goob jajab ah oo ku taal Wellington, Kansas, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay go'aamiyaan in gariirku runtii xiriir la leeyahay cirbadaha dareeraha.

La socodka hawlahan ayaa muhiim u ah fahamka qallafsanaanta dhagaxyada iyo la socodka dhaqdhaqaaqa dareeraha ka dib duritaanka. Tijaabaynta qaabaynta ayaa kaa caawin karta in la go'aamiyo cadaadiska duritaanka dareeraha nabdoon si loo yareeyo suurtagalnimada in ay kiciyaan dhaqdhaqaaqa seismic-ka. Si kastaba ha ahaatee, jiritaanka khaladaad aan la garanayn ayaa ka dhigaya mid adag in la saadaaliyo natiijada dhammaan kiisaska.

Cilmi-baadhistani waxay iftiiminaysaa saamaynta suurtagalka ah ee jabsigu ku yeelan karo hawlaha seismic-ka waxayna xoogga saaraysaa baahida loo qabo la-socod taxaddar leh iyo nidaamin si loo yareeyo khataraha la xidhiidha geeddi-socodka.

Ilo:

– Shankho Niyogi, Abhijit Ghosh, Abhash Kumar, iyo Richard W. Hammack. "Calaamadaha gariirrada inta lagu jiro duritaanka dareeraha waxaa dhaliya silbasho qalad ah." Sayniska.

- UC Riverside. "Fracking wuxuu sababi karaa gariir yaryar, iyadoon loo eegin dareeraha la isticmaalo." ScienceDaily, 4 Ogosto 2023.