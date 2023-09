Doorka Magnetotail ee Dhulka ee Samaynta Biyaha ee Dayaxa

Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa iftiimisay asalka biyaha ee Dayaxa waxayna soo jeedinaysaa in hirarka elektarooniga ah ee magnetotail Earth ay masuul ka tahay abuurista H2O barafaysan oogada dayaxa. Iyadoo joogitaanka barafka ee Dayaxa la ogaaday in muddo ah, isha biyahani waxay ahaan lahayd qarsoodi.

Cilmi-baadhistan, oo uu hoggaaminayo Shai Li oo ka tirsan jaamacadda Hawaii, ayaa ku xidhaysa joogitaanka biyaha dayaxa ilaa gobolka ku wareegsan dhulka oo loo yaqaan magnetosphere. magnetosphere wuxuu u shaqeeyaa sidii gaashaan, isagoo ka ilaalinaya Dhulka qorraxda iyo shucaaca qurubyada koofiyadaha.

Dayaxu marka uu dhulka ku wareego, waxa uu dhex maraa magnetotail, oo ah dabo dheer oo ay samaysay dabaysha qoraxda oo ka soo horjeeda magnetosphere. Dabadani waxay ka kooban tahay qaybo aad loo dallacay, oo ay ku jiraan elektarooniga iyo ions. Magnetotail-ku wuxuu dayaxa ka ilaaliyaa walxaha la dallacay isagoo wali u oggolaanaya iftiinka inuu gaaro dusha dayaxa.

Daraasaddan oo ku salaysan xog uu ururiyay dayax gacmeedka Chandrayaan-1 ee Hindiya, ayaa lagu ogaaday in samaynta biyaha dayaxu aanay hoos u dhicin sidii la filayey markii ay dhex martay magnetotail. Daraasado hore ayaa soo jeediyay in samaynta biyaha ee dusha dayaxa ay ugu horreyntii sabab u tahay ions hydrogen ee dabaysha qorraxda. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in ay tahay in ay jiraan ilo dheeraad ah oo biyo ah oo ku jira magnetotail.

Cilmi-baadhayaashu waxay soo jeedinayaan in elektaroonnada tamarta sare leh ee ku jira magnetotail ay la falgalaan ciidda dayaxa, sii daaya hydrogen ku xayiran oo markaa samayn kara biyo. Baadhitaan dheeraad ah oo ku saabsan nuxurka biyaha ee tirarka dayaxa inta lagu jiro dhibco kala duwan ee marinka dayaxa ee magnetotail ayaa la qorsheeyay si loo helo faham wanaagsan oo ku saabsan habkan.

Cilmi-baadhistan ayaa ah mid muhiim ah maadaama ay saynisyahannada ka caawinayso in ay helaan ilo-biyoodyo Dayaxa, taas oo muhiim u noqon doonta hawlgallada dayaxa ee mustaqbalka fog iyo suurtagalnimada in la dejiyo dadka.

Ilo:

1. NASA

2. Space.com

3. Digniin Saynis