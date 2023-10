Horumarinta Qaabka lagu Saadaalinayo Dhaqdhaqaaqa Estrogen-ka Qaadayaasha ee Baikal Seals ee wasakhda deegaanka

By

Cilmi-baarayaasha Xarunta Daraasaadka Deegaanka Badda (CMES) ee Jaamacadda Ehime waxay soo saareen qaab saadaalin kara awoodda wasakhowga deegaanka si ay u dhaqaajiyaan soo-dhoweynta estrogen ee shaabadaha Baikal. Daraasadani waxay adeegsatay labadaba tijaabooyinka vitro iyo jilitaannada kumbuyuutarka ku saleysan si ay u qiimeeyaan awoodda firfircoonida ee bisphenols (BPs) iyo hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) oo ku saabsan soo-dhoweynta estrogen α (bsERα) iyo β (bsERβ).

Tijaabooyinka vitro-ga ayaa shaaca ka qaaday in BP-yada intooda badan iyo OH-PCB-yada ay muujiyeen waxqabad estrogen u eg oo ka dhan ah noocyada hoose ee bsER. Ka mid ah BP-yada la tijaabiyay, bisphenol AF waxay muujisay waxqabadka estrogen-ka ugu xoogan. Sidoo kale, 4'-OH-CB50 iyo 4'-OH-CB30 waxay muujiyeen dhaqdhaqaaqa ugu xooggan OH-PCB-yada la tijaabiyay ee ka dhanka ah bsERa iyo bsERβ, siday u kala horreeyaan.

Si loo sii baaro sida wasakhowga deegaanku ugu xidhmaan bsER, jilitaanka kombuyuutarka ayaa la sameeyay. Iyada oo ku saleysan natiijooyinka jilitaankan iyo sifooyinka qaabdhismeedka wasakhaysan, moodooyinka qaab-dhismeedka-xidhiidhka dhaqdhaqaaqa (QSAR) ee labada nooc ee bsER ayaa la sameeyay. Moodooyinkani waxay si sax ah u saadaaliyeen kartida firfircoonida ee wasakhowga deegaanka ee ku jira tijaabooyinka in vitro, iyaga oo kala saaraya xeryahooda firfircoon iyo kuwa aan firfircoonayn labadaba bsERa iyo bsERβ. Cilmi-baarayaashu waxay kaloo caddeeyeen arrimo muhiim ah oo saameeya awoodda firfircoonida ee wasakhooyinka.

Intaa waxaa dheer, cilmi-baarayaashu waxay si guul leh u dhiseen qaabka QSAR kaas oo saadaaliyay awoodda firfircoonida ee jiirka estrogen reseptors (ERs) iyagoo isticmaalaya hab isku mid ah. Tani waxay muujinaysaa ku-dhaqanka habkan qaabaynta ee noocyada kala duwan.

Horumarinta qaabkani waa tallaabo muhiim ah oo lagu fahmo oo la saadaaliyo saamaynta wasakhowga deegaanka ee nidaamka endocrine ee Baikal shaabadood. Waxay bixisaa qalab qiimo leh oo lagu qiimeeyo khataraha ka iman kara wasakhowgan iyo wargelinta dadaallada ilaalinta ee noocyadan nugul.

Isha: Hoa Thanh Nguyen et al, "In jilitaanka silico iyo sharraxaadaha molecular si loo saadaaliyo awoodda wax-ka-beddelka vitro ee Baikal shaabadeynta estrogen by wasakhowga deegaanka", Ecotoxicology iyo Badbaadada Deegaanka (2023).