Saynis yahanadu waxay ogaadeen Raadiyaha ugu dheereeya ee aduunka ka dilaacay

Telescopes-yada raadiyaha ayaa wax ka beddelay fahamkayaga cosmos-ka, iyagoo daaha ka qaaday in samada habeenkii xasillooni ay dhab ahaantii la ciirciirayso ifafaale tamar leh. Calaamadahaan waxaa ka mid ah "Fast Radio Bursts" (FRBs), garaaca mowjadaha raadiyaha ee xiisaha leh ee soconaya millise-ilbiriqsi ka hor inta aysan lumin. Waxaa markii ugu horreysay helay 1932-kii Injineer Karl Jansky, FRB-yadu waxay sii wadaan inay xiiseeyaan cirbixiyeennada, kuwaas oo ka shaqaynaya inay furfuraan sirtooda.

Horumar dhowaan la sameeyay, cilmi-baarayaashu waxay ka warbixiyeen helitaanka FRB-da ugu fog ee abid la ogaado. Iyaga oo isticmaalaya telescope raadiyaha SKA Pathfinder (ASKAP), saynis yahanadu waxay aqoonsadeen raadiyaha degdega ah ee loo yaqaan "FRB 20220610A." Si loo xaqiijiyo asalka dilaacani, kooxda ayaa adeegsatay Telescope-ka aadka u weyn, kaas oo laga helay qiiqyo iftiin ah oo ka imanaya galaxy aad u fog. Falanqaynta mowjadaha iftiinka ee fidsan waxay muujisay in dillaacay uu u safray 8 bilyan oo sano si uu u gaaro dhulka, taas oo ka dhigaysa FRB ugu fog ee la arkay ilaa maanta.

Xiddig-yahannadu waxa ay aad u xiiseeyaan in ay daaha ka qaadaan halka uu ka imanayo dilaaca raadiyaha. Iyadoo ay hadda jiraan laba aragtiyood oo hormuud ah, cilmi-baarayaashu waxay tixgelinayaan fursado kala duwan. Hal sharraxaad ayaa soo jeedinaysa in dilaacyadu ay ka iman karaan magnetars, kuwaas oo ah xiddigo cufan oo neutron ah oo leh goobo birlab ah oo aad u xoog badan. Mala-awaal kale ayaa soo jeedinaysa in isku-darka walxaha waaweyn, sida godadka madow ama xiddigaha burburay, ay kicin karaan dillaacyadan raadiyaha ee xoogga badan.

Waxaa muhiim ah in la ogaado in kasta oo xiisaha leh ee dillaaca raadiyaha degdega ah, hadda ma jiraan wax caddayn ah oo muujinaya in ay ka soo jeedaan sirdoon ka baxsan dhulka. Si kastaba ha ahaatee, daraasadda dilaacyadan ayaa bixinaysa aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan qaab dhismeedka koonkeena. Tusaale ahaan, falanqaynta dilaacyada marka ay dhex maraan daruur gaas kulul oo u dhaxaysa galaxies waxay bixisaa tilmaamo ku saabsan halabuurka iyo dabeecadda walxaha samada fog.

Helitaanka FRB-da ugu fog weli waa guul muhiim ah oo lagu fahmayo ifafaalaha hal-abuurka leh ee dillaaca raadiyaha degdega ah. Iyadoo xiddigiyayaashu ay sii wadaan inay baaraan calaamadahan daba-dheeraada, waxay rajeynayaan inay furaan siraha dheeraadka ah ee ku saabsan caalamka iyo dhacdooyinkiisa tamarta leh.

