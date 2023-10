Mustaqbalka Dardariyeyaasha Walxaha: Tignoolajiyada Dhimista ayaa Waddada u xaadhaysa Horumarrada Caafimaadka

By

Saynis yahano ka tirsan Jaamacada Friedrich–Alexander University ee Erlangen–Nuremberg (FAU) ayaa guulo muhiim ah ka gaadhay cilmiga fiisigiska. Waxay si guul leh u hawl galiyeen nanophotonic elektaroonik ah (NEA) - microchip oo qiyaas ahaan le'eg xajmi yar. In kasta oo ay yar tahay, dardar-geliyaha walxaha yari waxa uu awood u leeyahay in uu wax ka beddelo daawaynta, gaar ahaan dhinaca daaweynta shucaaca kansarka.

NEA waxay u shaqeysaa iyada oo dardargelinaysa elektaroonnada iyada oo la adeegsanayo garaaca laysarka gaagaaban ee bar-tilmaameedsada kumanaan tiirar yaryar oo ku dhex jira tuubo faaruq ah oo yar. Daraasad dhowaan lagu daabacay Nature, cilmi-baarayaashu waxay sheegeen in xawaaraha korantada ee korantada uu kordhiyey tamarta elektarooniga in ka badan 40%. Inkasta oo qaybahan ay leeyihiin tamar aad u yar marka loo eego kuwa loo isticmaalo Isku-xidhka Weyn ee Hadron (LHC), diiradda koowaad ee kooxda FAU maaha in ay dhexgalaan qoto dheer ee fiisigiska qaybta, laakiin halkii ay ku sahamin lahaayeen codsiyada caafimaadka.

Awoodda NEA ee shucaaca kansarka ee la beegsanayo ayaa si gaar ah rajo leh. Dabeecadda is haysta ee dardargeliyaha ayaa furaya suurtagalnimada in lagu dhejiyo endoscope, taas oo awood u siinaysa maamulka shucaaca si toos ah aagga ay saameysay ee jirka dhexdiisa. Habkani kaliya ma xaqiijin doono saxsanaan weyn oo lagu beegsanayo unugyada kansarka laakiin sidoo kale wuxuu yareynayaa dhibaatooyinka soo raaca ee hababka bixinta shucaaca hadda. Tomáš Chlouba, oo ka mid ah qorayaasha hormuudka ka ah daraasadda, ayaa tan u malaynaya inay tahay "codsiga riyo" ee NEA.

Inkasta oo kooxda FAU ay weli ka fog tahay hirgelinta dardar-geliyaha yar-yar ee dawada bini'aadamka, tijaabinta guusha leh ee habkan nanophotonic-ka ugu horreeya ee noociisa ah ayaa calaamad u ah tallaabo muhiim ah oo jihadaas ah. Maaddaama tignoolajiyadu ay sii waddo inay yarayso dardar-geliyayaasha walxaha, waxay u gogol xaaraysaa horumarka caafimaad ee awood u leh inay beddelaan muuqaalka daryeelka caafimaadka, iyagoo siinaya daaweyn cusub oo waxtar leh xaaladaha sida kansarka.

Su'aalaha La Isweydiiyo:

S: Waa maxay xawaaraha nanophotonic elektarooniga ah?

A: Xawaaraha nanophotonic elektarooniga ah waa microchip ah oo dedejiya elektarooniga iyadoo la isticmaalayo garaaca laser gaaban oo lala beegsaday tiirar yaryar oo ku dhex jira tuubo faaruq ah.

S: Waa maxay codsiga suurtagalka ah ee dardargeliyaha nanophotonic ee elektarooniga ah?

J: Xawaareha nanophotonic-ka elektarooniga ah wuxuu muujinayaa ballanqaad dhinaca daaweynta shucaaca kansarka ee la beegsanayo, taas oo u oggolaanaysa in si sax ah oo ammaan ah loo gaarsiiyo shucaaca meelaha ay saameysay ee jirka.

S: Sidee buu xawaaraha nanophotonic elektarooniga uga duwan yahay Hadron Collider Large (LHC)?

J: Iyadoo LHC ay tahay dardar-geliye qayb weyn oo loo isticmaalo cilmi-baadhista fiisigiska aasaasiga ah, dardargeliyaha elektarooniga ah ee nanophotonic aad ayuu uga yar yahay cabbirka waxaana loogu talagalay codsiyada caafimaadka.