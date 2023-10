Cirbixiyeentii ugu da'da yaraa ee Shiinaha ayaa u ambabaxay saldhig hawada sare ah, iyaga oo ku calaamadeynaya waa cusub oo sahaminta hawada sare

By

Shiinuhu waxa uu socdaalkiisa sahaminta hawada sare u qaaday guul muhiim ah,iyada oo shaqaalihii ugu da’da yaraa abid ee cirbixiyeennada Shiinaha ay u ambabaxeen xarunta hawada sare ee dalkaasi. Dayax gacmeedkan muhiimka ah ee Shenzhou-17, oo sidoo kale loo yaqaan "Vessel rabbaaniga ah," waxay muujinaysaa waa cusub oo hamiga hawada sare ee Shiinaha.

Ku shaqaynta gantaalka Long March-2F, Shenzhou-17 iyo saddexdii rakaabka ahaa ee la socday ayaa ka qaraxday Xarunta Daahfurka Satelite-ka ee Jiuquan ee waqooyi-galbeed Shiinaha. Hawlgalkan kaliya ma aha mid u gogol xaaraya horumarinta barnaamijka hawada sare ee Shiinaha, laakiin sidoo kale wuxuu albaabada u furayaa jiilka cusub ee "taikonauts" kuwaas oo qaabayn doona mustaqbalka sahaminta hawada sare.

Warar is barbar socda, Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay qorshaha Ruushka ee ah in la sameeyo xarun u gaar ah oo ku wareega hawada marka la gaaro 2027. Horumarkan la taaban karo ayaa la jaan qaadaya aragtida Moscow ee mustaqbalka sahaminta hawada sare, ka dib markii saldhiga caalamiga ah uu ku guuleystay. In kasta oo uu dib u dhac ku yimid hawshii dayaxa ee dhawaanta, Ruushku waxa uu weli ku adkaysanayaa barnaamijkiisa dayaxa, isaga oo muujinaya sida ay uga go'an tahay balaadhinta joogitaanka bini'aadamka ee hawada sare.

Daah-fur kale oo soo jiidasho leh, saynisyahannadu waxay daaha ka qaadeen fikrado cusub oo ku saabsan gudaha qoto dheer ee Mars. Marka la falanqeeyo mowjadaha seismic ee ay soo saarto saamaynta saadaasha hawada, cilmi-baarayaashu waxay aqoonsadeen lakab dhalaal ah oo aan hore loo aqoon oo ku wareegsan xudunta dareeraha ah ee meeraha. Helitaankan ayaa caqabad ku ah qiyaasihii hore waxayna soo dedejisaa dib-u-qiimaynta fahamkayaga halabuurka juqraafiga Mars.

Ku darida dhabta ah ee sahaminta sayniska, iskaashiga u dhexeeya Peruvian iyo saynisyahano Polish ayaa keentay madadaalo cajiib ah oo gabadh Inca ah. Gabadhan yar, oo la rumaysan yahay in loo sadqeeyay si ay u qanciso ilaahyada Incan, ayaa dib loogu soo nooleeyay iyada oo saddex-geesood sawiro laga qaaday hadhaaga maydhan. Dadaalkan soo jiidashada leh ayaa iftiiminaya taariikhda iyo dhaqanka ilbaxnimada Inca, isaga oo siinaya aragti ku aaddan caadooyinka iyo caadooyinka lagu dhaqmi jiray 500 oo sano ka hor.

Iyada oo barnaamijka Xarunta Cilmi-baarista Dayaxa Caalamiga ah ee Shiinaha (ILRS) uu soo jiidanayo, Belarus waxay ku biirtay waddankii ugu dambeeyay ee shuraako ah. ILRS, oo ay si wadajir ah u bilaabeen Shiinaha iyo Ruushka, waxay rabeen in ay dhisaan meel si joogto ah loo deggan yahay oo ku taal cirifka koonfureed ee dayaxa. Iyadoo Pakistan iyo Azerbaijan ay sidoo kale ku soo biireen barnaamijka, tartanka hawada sare ee caalamiga ah ayaa sii xoogeysanaya, iyadoo ILRS ay u muuqato mid la tartami karta barnaamijka Artemis ee Maraykanku hoggaamiyo.

Horumarradan caanka ah ee sahaminta hawada sare, bani-aadmigu waxa uu bilaabay cutub cusub oo daahfur ah, riixaya xudduudaha aqoonta iyo furitaanka albaabada fursadaha xiisaha leh ee ka baxsan meeraheena.

FAQs

Waa maxay shaqaalihii ugu da'da yaraa abid ee cirbixiyeennada Shiinaha ee la yiraahdo? Shaqaalihii ugu da'da yaraa abid ee cirbixiyeennada Shiinaha waxaa loo yaqaan "taikonauts." Goorma ayuu Ruushku hiigsanayaa inuu hawlgeliyo xaruntiisa cusub ee orbital? Ruushku waxa uu hiigsanayaa in qaybta koowaad ee xarunteeda cusub ee orbital ay hawl galiso sanadka 2027. Waa maxay daah-furka dhow ee wax ka beddelay fahamka Mars? Saynis yahanadu waxa ay aqoonsadeen lakab dhalaalaysa oo aan hore loo aqoon oo ku dhex jira gudaha Mars, taas oo badashay fahankayaga halabuurka meeraha. Wadashaqeyn noocee ah ayaa keentay madadaalada gabar Inca? Saynis yahanada Peruvian iyo Polish ayaa iska kaashaday inay dib u abuuraan gabadh Inca ah iyagoo isticmaalaya sawiro saddex-geesood ah oo hooyadeed. Wadamadee dhawaan ku biiray barnaamijka Saldhigga Cilmi-baarista Dayaxa ee Caalamiga ah ee Shiinaha? Belarus, Pakistan, iyo Azerbaijan ayaa dhamaantood ku biiray barnaamijka Xarunta Cilmi-baarista Dayaxa ee Caalamiga ah ee Shiinaha.