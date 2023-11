Sahan Cusub oo Cirka ah iyo Caqabadda Satelite Glints

Sahan ballaadhan oo cirka ah ayaa diyaar u ah in ay wax ka beddelaan saaxadda xiddigiska iyaga oo awood u siinaya cirbixiyayaashu in ay daraaseeyaan cirka is beddeleysa wakhti aad u gaaban. Kormeerayaasha sida Vera Rubin iyo kuwa kale waxay furi doonaan wadooyin ay ku eegaan dhacdooyinka ku meel gaadhka ah, sida supernovae, marxaladahooda ugu horeeya. Sahankan ayaa sidoo kale gacan ka geysan doona helitaanka asteroids-ka Dhulka oo laga yaabo in aan hore loo ogaan. Si kastaba ha ahaatee, horumarka xiddigaha dayax-gacmeedka, sida Starlink, ayaa khatar ku ah guusha sahannadan wasakhowga fudud awgeed.

Daraasad dhowaan ay sameeyeen koox cilmi-baarayaal ah ayaa si qoto dheer uga fiirsaday saameynta ay xiddigaha dayax-gacmeedka ku leeyihiin sahannada cirka, gaar ahaan iyadoo la adeegsanayo indho-indhayn ka timid Xarunta Ku-meel-gaarka ah ee Zwicky (ZTF). Iyadoo daraasadihii hore ay inta badan diiradda saareen iftiinka guud ee dayax-gacmeedka, daraasaddan ayaa sahamisay dhaldhalaalka dayax-gacmeedyada si ay u noqoto arrin go'aamisa. Satellite-yada, iyadoo ay ugu wacan tahay jihada ay ku wareegayaan oo isbeddelaysa, waxay soo saari karaan hillaacyo ama dhaldhalaalyo marka sagxadaha siman ay ka tarjumayaan iftiinka qorraxda ee xagga dhulka. glints-yadani waxay u egyihiin kuwa ku-meel-gaadhka ah ee muddada-gaaban, taas oo ka dhigaysa inay ku adag tahay inay ka soocaan dhacdooyinka xiddigiska ee dhabta ah oo ay ka shaandheeyaan xogta.

Kooxdu waxay falanqeeyeen xogta ZTF muddo saddex sano ah waxayna ogaadeen in glints dayax gacmeedku ay leeyihiin saameyn weyn. Waxay ku qiyaaseen, celcelis ahaan, dhalaaliddu inay socdaan tobanaan ilaa boqolaal millise seconds, iyadoo ku dhawaad ​​80,000 dhaldhalaalka dayax-gacmeedku ay ka dhacayaan saacaddii cirka. Qulqulka wasakhowga iftiinka ahi wuxuu caqabad weyn ku yahay daraasadaha ku meel gaadhka ah ee goob-joogayaasha sida Vera Rubin, taasoo khatar gelinaysa guusha mashaariicdan. Iyada oo la raacayo qorshayaasha hamiga leh ee Starlink ee lagu dirayo satalaytka dheeraadka ah, oo ay weheliyaan xiddigo kale oo baaxad leh, badinta glints-ka ayaa ka dhigi kara dadaallada sahanka cirka qaarkood mid aan la fulin karin.

Soo ifbaxa xiddigaha dayax-gacmeedka, oo ay ku jiraan Starlink, ayaa shaki la'aan keenaya faa'iidooyin kala duwan, sida isku xirka kala qaybinta dhijitaalka ah iyo isku xirka meelaha fogfog. Si kastaba ha ahaatee, yoolkan sharafta leh wuxuu ku yimaadaa kharash, hadday ahaan lahayd dhaqaale ahaan iyo marka la dhimayo aragtideena samada. Waxay kor u qaadaysaa go'aan muhiim ah oo u dhexeeya hubinta isku xidhka caalamiga ah iyo ilaalinta dhaxalka cirkeena madow.

FAQs

S: Waa maxay glints dayax-gacmeedka?

J: Dhallaanka dayax-gacmeedku waa hillaac gaagaaban ama dhaldhalaal ah oo ay sameeyaan dayax-gacmeedyadu marka sagxadaha siman ee dhismahooda ay ka tarjumayaan iftiinka qorraxda ee xagga Dhulka.

S: Sidee bay glints dayax-gacmeedku u saameeyaan sahannada cirka?

J: glints dayax-gacmeedku waxa lagu khaldami karaa ku-meel-gaadhsiisyo gaaban, taas oo keeni karta in si khaldan loo aqoonsado dhacdooyinka xiddigiska ee dhabta ah. Qulqulka xogta beenta ah ee beenta ah waxay carqaladaynaysaa awooda lagu shaandhayn karo buuqa waxayna saamaysaa guusha mashaariicda sahaminta cirka.

S: Waa maxay walaaca ku saabsan xiddigaha dayax-gacmeedka?

J: Iyadoo xiddigaha dayax-gacmeedka, sida Starlink, ay bixiyaan faa'iidooyin marka la eego isku xirnaanta caalamiga ah, kororka weyn ee tirada satalaytka ayaa keeni kara wasakh iftiin sare leh inta lagu jiro sahannada cirka. Wasakhowgan iftiinka ahi waxa uu wax u dhimi karaa tayada indha-indheynta xiddigiska iyo cilmi-baarista.

S: Waa maxay xulashooyinka loo baahan yahay in la sameeyo ee ku saabsan xiddigaha dayax-gacmeedka?

J: Isku dheelitirnaanta isku xidhka caalamiga ah iyo ilaalinta cirkeena madow waa muhiim. Waa in go'aanno laga gaaro cufnaanta iyo naqshadeynta xiddigaha dayax-gacmeedka si loo yareeyo saameynta ay ku leeyihiin indha-indheynta xiddigiska iyadoo weli la hubinayo gelitaanka ballaaran ee internetka.