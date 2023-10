Saamaynta Dayax-gacmeedyadu Ku Yeelan Yihiin Halabuurka Hawada Dhulka

By

Daraasad dhawaan lagu daabacay Machadka Qaranka ee Cilmiga Sayniska ayaa shaaca ka qaaday in dayax gacmeedyada iyo dayax gacmeedyadu ay ku wasakheeyaan jawiga dhulka oo leh xaddi badan oo biro ah. Wasakhayntani waxay ka dhacdaa stratosphere, oo ah gobol ka kooban xaddi badan oo ozone ah.

Kooxda cilmi-baadhista, oo uu hoggaaminayo Dan Cziczo oo ka socda Jaamacadda Purdue, waxay ururiyeen xogta diyaaradaha duulaya joogga ku dhawaad ​​12 mayl. Tani waxay u ogolaatay inay qabtaan cabbiro sax ah iyada oo aan wax wasakh ah laga helin qiiqa diyaaradaha. Daraasadu waxay daaha ka qaaday in biraha ay ka mid yihiin lithium, copper, aluminum, iyo lead, kuwaas oo inta badan laga helo dayax gacmeedyada, ay dhaafeen heerarka boodhka koofiyadaha ee dabiiciga ah.

Intaa waxaa dheer, kooxdu waxay ogaatay in ku dhawaad ​​boqolkiiba 10 qaybaha sulfuric acid, kuwaas oo muhiim u ah ilaalinta lakabka ozone, ay ku wasakhoobeen hadhaaga uumiga hawada sare. Joogitaanka walxo gaar ah sida niobium waxay tusinaysaa isticmaalka gaashaanka kulaylka ee gantaalada. Caddayntani waxay tilmaamaysaa wasakhowga ka imanaya dayax gacmeedka halkii ay ka ahaan lahayd meteorites, kuwaas oo aan isbeddelin qarniyo badan.

Saamaynta deegaanka ee wasakhdaani weli si buuxda looma fahmin. Si kastaba ha ahaatee, marka la eego kororka la saadaaliyay ee tirada dayax-gacmeedyada ku jira orbit, xaaladdu way ka sii dari kartaa. Waxaa lagu qiyaasaa in ay jiri doonaan 50,000 oo dayax gacmeedyo dheeraad ah sanadka 2030, iyadoo shirkadaha sida SpaceX iyo Amazon ay hormuud u yihiin. Kobaca degdega ah ee warshadaha hawada sare waxa ay ka dhigan tahay in ilaa 50 boqolkiiba qaybaha hawada hawada ee stratosphere ay aakhirka ku jiri karaan biro dib u soo galaya hawada sare.

Natiijooyinkani waxay kor u qaadaan welwelka ku saabsan cawaaqibka deegaanka ee ballaarinta warshadaha hawada sare. Isku-ururinta qashinka meelaha bannaan iyo sii-deynta walxaha bini-aadmiga lagu sameeyay ee stratosphere waxay u baahan tahay baaritaan dheeraad ah. Markaan sii wadno inaan si weyn ugu tiirsanaano dayax gacmeedyada iyo dayax gacmeedyada, waxa ay noqoneysaa mid muhiim ah in la horumariyo dhaqamo waara oo yareynaya saameynta xun ee jawigeena.

Xigasho: Talaabada Akademiyada Cilmiga Qaranka