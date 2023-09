Wareysi ay dhawaan bixisay, wariye Sarah Abo waxay fursad u heshay inay la hadasho cirbixiyeenkii Michael Collins, duuliyihii NASA ee Apollo 11 ee ku guuleystay in uu nimankii ugu horreeyay u keenay dayaxa 1969. Iyadoo magacyada sida Neil Armstrong iyo Buzz Aldrin ay inta badan arrintan la xiriiraan. Hadafka taariikhiga ah, waxay ahayd xirfadaha duulista ee Collins kaas oo xaqiijiyay inay si badbaado leh ugu soo laabteen Dhulka.

In kasta oo Collins laftiisu aanu cagta cagta saarin dayaxa, socdaalkiisii ​​cajiibka ahaa ee uu meeraha ka baxay waxa uu raad ku reebay Sarah. Waxay ku tilmaantay aragtida Collins inay tahay mid cabsi leh, iyadoo sheegtay marka aad hawada sare joogto oo aad aragto Dhulka, ay u muuqato muunad yar oo suulkaagu dabooli karo. Waayo-aragnimadani waxay u adeegtaa sidii xasuusin yaraanteena ku jirta baaxadda galaxyada aynu ku noolnahay.

Intii lagu jiray wada sheekeysigooda, Sarah waxay xustay in Collins uu u muuqday mid si qoto dheer ula jaan qaaday dabeecadda aadanaha. Ilaa uu dhaafo 2021, wuxuu sii waday inuu muujiyo xiisaha iyo korriinka shaqsiyeed. Collins waxa uu carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la xiiseeyo, rabitaanka in aad wax badan ka barato kuwa kale, iyo kobcinta rabitaanka in su'aalo la weydiiyo oo la dhegeysto. Waxa uu rumaysnaa in iyada oo loo marayo xiisahan, qofku wuxuu sii wadi karaa inuu u koro shakhsi ahaan.

Sarah waxay u aragtay waraysigeeda Michael Collins fursad cajiib ah. Waxay ku dhiirri-galisay aragtidiisa ku aaddan rabitaanka aadamiga ee aqoonta iyo fahamka. Aragtida gaarka ah ee Collins sida cirbixiyeenka ku wareegaya dayaxa ayaa u adeegay xasuusinta meesha aan ku leenahay caalamka iyo muhiimada xiisaha iyo koritaanka nolosheena.

