Madaxa hawada sare ee Roscosmos ee Moscow ayaa dhawaan ka dhawaajiyay qeylo dhaan ku saabsan xaaladda qalabka Ruushka ee saldhiga hawada caalamiga ah (ISS). Ka dib daadinta qaboojiyaha soo noqnoqda ee saldhigga, oo ah kii saddexaad ee wax ka yar hal sano, waxaa soo baxay su'aalo la xiriira kalsoonida barnaamijka hawada sare ee Ruushka. Waxaa xusid mudan, inta badan qalabka Ruushka ee ISS-ta ayaa dhaafiyay muddadii dammaanadda, taas oo kor u qaadaysa welwelka ku saabsan waxqabadkiisa iyo cimrigiisa.

Madaxa Roscosmos Yuri Borisov ayaa ku nuuxnuuxsaday sida degdega ah ee xaaladda inta lagu guda jiro khudbad telefishan laga sii daayay. Iyadoo qaybta Ruushka ee ISS loo oggolaaday inay shaqeyso illaa 2028, waxay mar hore dhaaftay dhammaan xilliyada la aqbali karo ee jiritaanka. Dhab ahaantii, 80% qalabka Ruushka ee saaran markabka ayaa ka baxsan muddada dammaanadda, taas oo muujinaysa baahida loo qabo feejignaan degdeg ah iyo casriyeyn suurtagal ah.

Horumarradan dhowaa waxay iftiimiyeen caqabadaha soo wajahay barnaamijka hawada sare ee Moscow. Burburkii USSR waxa uu dhabar jab weyn ku noqday dadaalladiisii ​​hormoodka ahaa. Tan iyo markaas, dib-u-dhacyo u dhexeeya hawlgalladii Mars ee fashilmay ilaa luminta baadhitaankii dayaxa ee ugu horreeyay muddo nus qarni ku dhow ayaa aafeeyay barnaamijka. Burburkii ugu dambeeyay ee Luna-25, kaas oo qaatay 16 sano si uu u horumariyo, ayaa keentay in si dhab ah looga fikiro.

Borisov waxa uu qiray muhiimada dhacdadii Luna-25 waxana uu u aaneeyay muddada dheer ee horumarinta maaliyad aan is waafaqsanayn. Waxa kale oo uu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in aan la waanin kooxda da'da yar ee ka masuulka ah abuurista baaritaanka. Taas bedelkeeda waxa uu ku baaqay in casharo qiimo leh laga kororsado xaalada jirta, qaladaadka jirana la saxo, lagana shaqeeyo.

Qaybta hawada sare ee Ruushka ayaa muddo dheer la kulmeysay dhibaatooyinka maalgelinta iyo fadeexado musuq-maasuq, oo hor-u-socod dheeraad ah u ah horumarka. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo ay jiraan caqabadahaas, Madaxweyne Vladimir Putin wuxuu xaqiijiyay bishii Sebtembar in barnaamijka dayax-gacmeedka ee Ruushka uu sii jiri doono, taasoo muujineysa sida aan kala go'a lahayn ee waddanku uga go'an yahay sahaminta hawada sare.

FAQ:

S: Immisa boqolkiiba qalabka Ruushka ee ISS ayaa dhaaftay muddadii dammaanadda?

A: Qiyaastii 80% qalabka Ruushka ee ISS waa ka baxsan muddada damaanadda.

S: Maxaa sababay qulqulka qaboojiyaha ee qaybta Ruushka ee ISS?

J: Sababta keentay qulqulka qaboojiyaha ee qaybta Ruushka ee ISS si cad looguma xusin maqaalka.

S: Intee in le'eg ayay qaadatay in la sameeyo baaritaanka Luna-25?

J: Baaritaanka Luna-25 wuxuu qaatay 16 sano inuu horumariyo.

S: Waa maxay caqabadaha barnaamijka hawada Ruushku la kulmay tan iyo burburkii USSR?

J: Barnaamijka hawada sare ee Ruushku waxa uu la kulmay dib u dhacyo ay ka mid yihiin hawlgaladii Mars ee fashilmay iyo lumitaanka baadhitaankii dayaxa ee ugu horeeyay muddo ku dhow 50 sano.

S: Ruushku ma sii wadi doonaa barnaamijkiisa dayaxa inkastoo dib u dhacyo?

J: Haa, Madaxweyne Vladimir Putin ayaa xaqiijiyay in Ruushku sii wadi doono barnaamijkiisa dayaxa inkasta oo dib u dhacyo.