Cosmonauts-ka Ruushka ayaa Bilaabay Dayax-gacmeedka Ardayga Inta lagu jiro Socodka Hawada Sare si ay u bartaan Shiraacyada Qorraxda

Cosmonauts-ka Ruushka Oleg Kononenko iyo Nikolay Chub ayaa si guul leh u diray dayax gacmeedka ardayda "Parus-MGTU" iyagoo samaynaya socod hawada sare ah. Iyadoo qayb ka ah tijaabada, dayax gacmeedku wuxuu ujeedkiisu yahay inuu baaro dhaqdhaqaaqa shiraacyada cadceedda. Qalabka furitaanka, oo ay soo saareen ardayda Jaamacadda Farsamada ee Bauman ee Moscow, waxay hubisaa jihada toosan ee nanosatellite, oo bixisa shuruud muhiim ah oo mustaqbalka la geeyo dayax-gacmeedka.

Ujeedada koowaad ee socodka hawada sare ee Kononenko iyo Chub waxay ahayd in la gooyo wareegga hiitarka sare ee moduleka "Nauka" laga bilaabo wareegga moduleka weyn. Ficilkani waxa uu ahaa mid lama huraan ah sababtuna ay tahay daadad dhacay Oktoobar 9-keedii. Cosmonauts-ku waxa ay kormeereen oo sawireen meesha aan la xidhin, taas oo u sahlaysa khabiiro ku takhasusay Dunida in ay falanqeeyaan oo ay ogaadaan meesha jebinta laga keenay.

Ka dib markii dayax gacmeedka la diray, cosmonauts-yadu waxay kormeeri doonaan dejinta shiraaca cadceedda, iyagoo filaya in wax ka bedel lagu sameeyo dhererka shiraaca ee soo gaadhay walxaha cadceedda ku xidhan ay fududayn doonto riixitaanka hawada sare iyo wax ka bedelka orbital.

Marka laga soo tago in la diray dayax-gacmeedka, Kononenko iyo Chub ayaa sidoo kale sameeyay tijaabo radar ah oo loo yaqaan "Napor-MiniRSA" oo ku saabsan moduleka "Nauka". Tijaabadu waxay ujeedadeedu tahay in lagu kormeero oogada Dhulka ujeeddooyinka deegaanka, xaaladaha degdega ah, iyo maamulka khayraadka dabiiciga ah. Baaritaanka waxaa hogaaminaya Shirkadda Rocket and Space Corporation "Energia."

Inta lagu jiro socodka hawada sare, haddii la siiyo waqti dheeri ah, Kononenko iyo Chub waxay bedeli doonaan taarikada hubinta ee fiilooyinka ku xira booska ay ku xiran yihiin ee qaybta adeegga "Zvezda". Hawshan muhiimka ah waxay hubinaysaa shaqaynta saxda ah iyo amniga cutubka.

Socodka hawada sare waxa uu bilaabmay 20:49 wakhtiga Moscow (17:49 UTC, 23:19 IST), iyada oo la furay Module Cilmi-baaris Yaryar “Poisk” hatch. Cosmonauts-ku waxay ku qaadan doonaan wadar ahaan 6 saacadood iyo 52 daqiiqo meel ka baxsan Saldhigga Hawada Caalamiga ah. Hawlgalkan gaarka ah wuxuu calaamad u yahay socod-mareenkoodii ugu horreeyay tan iyo markii ay yimaadeen ISS Sebtembar 15, 2023, taasoo ka dhigaysa socodkii lixaad ee Ruushka ee sannadka. In kasta oo Chub uu ka baxsanayo ISS markii ugu horreysay ee shaqada, waa Kononenko ee lixaad ee socodka hawada sare.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Waa maxay ujeedada dayax-gacmeedka "Parus-MGTU"?

Dayax-gacmeedka “Parus-MGTU” waxa uu ujeedkiisu yahay in uu daraaseeyo dhaq-dhaqaaqa shiraacyada cadceedda taas oo qayb ka ah tijaabo ay sameeyeen cosmonauts-ka Ruushka intii lagu jiray socodka hawada sare.

S: Waa maxay muhiimada qalabka furitaanka ee ay sameeyeen ardayda Bauman Moscow State Technical University?

Aaladda daah-furka waxay hubisaa marin toosan oo nanosatellite ah, taas oo muhiim u ah hawlgelinta dayax-gacmeedka mustaqbalka waxayna ka hortagtaa leexinta suurtagalka ah marka gacanta laga saarayo hawada sare.

S: Waa maxay ujeedada tijaabada raadaarka "Napor-MiniRSA"?

Tijaabada radar-ka "Napor-MiniRSA", oo lagu sameeyay moduleka "Nauka", waxaa loogu talagalay in lagu kormeero oogada Dhulka ee kormeerka deegaanka, la socodka xaaladaha degdegga ah, iyo ujeedooyinka maareynta kheyraadka dabiiciga ah.

S: Waa maxay hawsha Kononenko iyo Chub ka qaban doonaan qaybta adeegga "Zvezda"?

Haddii la siiyo wakhti dheeraad ah, cosmonauts-yadu waxay bedeli doonaan taarikada hubinta ee fiilooyinka ku xidha meesha ay ku xiran yihiin si loo hubiyo shaqeynta saxda ah iyo amniga moduleka.

S: Ilaa intee ayay Kononenko iyo Chub ku qaadan doonaan meel ka baxsan Saldhigga Hawada Caalamiga ah?

Cosmonauts-ku waxay joogi doonaan meel ka baxsan Saldhigga Hawada Caalamiga ah isku geyn 6 saacadood iyo 52 daqiiqo inta lagu jiro socodka hawada sare.