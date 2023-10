Aragtiyo Cusub oo ku saabsan Kukiyada Mareegta: Isku dheelitirka Qarsoonaanta iyo Shakhsiyaynta

By

Kukiyada Mareegta: Isku-dheellitirka Qarsoonaanta iyo Shakhsiyaynta: Ilaalinta khibradaada onlaynka ah

Marka ay timaado daalacashada intarneedka iyo la falgalka mareegaha, waxaa laga yaabaa inaad la kulantay codsiyo ah inaad aqbasho cookies. Laakiin waa maxay cookies-yadaan, sideese u saameeyaan khibradaada khadka tooska ah? Maqaalkani waxa uu ujeedadiisu tahay in lagu iftiimiyo qallafsanaanta cookies-ka mareegta, sahaminta labadaba faa'iidooyinkooda shakhsiyaynta iyo walaacyada gaarka ah.

Kukiyada mareegaha waa faylal qoraal yar oo ku kaydsan qalabkaaga markaad booqato mareegaha. Waxay u adeegaan ujeedooyin kala duwan, sida kor u qaadida socodka goobta, shakhsiyaynta xayaysiisyada, iyo falanqaynta isticmaalka goobta si loo horumariyo khibrada isticmaalaha. In kasta oo cookies ay si weyn u wanaajin karto khibradaada wax raadinta adiga oo xasuusanaya dookhyadaada iyo bixinta macluumaad ku habboon, waxaa muhiim ah in aad ka digtoonaato saameyntooda.

Qarsoodigu waa walaac sharci ah oo loogu talagalay isticmaalayaasha internetka, maadaama cookies ay awood u leeyihiin inay la socdaan dhaqdhaqaaqaaga internetka oo ay soo ururiyaan macluumaadka xasaasiga ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in dhammaan cookies-ka aan si siman loo abuurin. Waxaa jira laba nooc oo waaweyn: cookies-ka koowaad iyo kan saddexaad. Kukiyada-koowaad waxa dejiya website-ka aad booqanayso, iyaga oo ujeedadoodu tahay in ay horumariyaan khibradaada goobtaas gaarka ah. Dhanka kale, cookies-ka dhinac saddexaad waxaa dejiya xayndaabyo dibadda ah waxaana caadi ahaan loo isticmaalaa ujeedooyinka xayeysiinta iyo dabagalka. Waa cookies-ka dhinac saddexaad ee inta badan kor u qaada walaacyada gaarka ah.

Isticmaale ahaan, waxa aad awood u leedahay in aad maamusho goobaha buskudka. Inta badan daalacashada shabakadu waxay bixiyaan doorashooyin si ay u habeeyaan dookhyadaada cookies, taas oo kuu ogolaanaysa inaad aqbasho ama diido cookies-ka aan muhiimka ahayn. Adoo dooranaya cookies-ka si aad u oggolaato, waxaad samayn kartaa dheelitirka u dhexeeya shakhsiyaynta iyo sirta.

FAQ:

S: Waa maxay cookies-ka mareegta?

J: Kukiyada mareegaha waa faylal qoraal yar oo ku kaydsan qalabkaaga markaad booqato mareegaha.

S: Sidee bay cookies-ka mareegtu u saamaysaa waayo-aragnimadayda khadka?

J: Kukiyada mareegaha waxa ay xoojisaa socodka goobta, shakhsiyeeyaan xayaysiisyada, oo ay falanqeeyaan isticmaalka goobta si loo horumariyo khibrada isticmaalaha.

S: Ma jiraan walaacyo gaar ah oo la xidhiidha cookies-ka mareegta?

J: Haa, waxa jira walaacyo sir ah oo la xidhiidha cookies-ka mareegta, gaar ahaan cookies-ka qolo saddexaad ee raadraaca oo ururisa macluumaadka ku saabsan hawshaada onlaynka ah.

S: Ma maamuli karaa setinka buskudkayga?

J: Inta badan daalacashada shabakadu waxay bixiyaan doorashooyin si ay u habeeyaan dookhyadaada cookies, taas oo kuu ogolaanaysa inaad aqbasho ama diido cookies-ka aan muhiimka ahayn.