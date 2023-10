Ruushku Waxa uu Oggolaaday Qorshe Hami leh oo lagu dhisayo Saldhig Orbital iyada oo uu jiro Mustaqbal aan la hubin

By

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa oggolaaday mashruuc cusub oo ujeedkiisu yahay in lagu dhiso Saldhig Orbital, taasoo muujinaysa sida ay uga go'an tahay waddanku horumarinta warshadaha hawada sare. Tallaabadan ayaa ku soo beegantay iyadoo barnaamijka hawada sare ee Ruushka uu wajahayo mustaqbal aan la hubin, kaasoo si weyn ugu tiirsan Saldhigga Hawada Sare (ISS).

Ku dhawaaqista waxaa sameeyay madaxa Roscosmos Yuri Borisov, kaas oo ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in la hubiyo sii socoshada barnaamijka hawada sare ee Ruushka iyadoo la eegayo qorshaha ISS ee dib ugu soo laabashada Dhulka 2030. Borisov wuxuu qiray hawsha adag ee soo afjarida farqiga u dhexeeya joojinta ISS iyo dhamaystirka saldhiga Ruushka, isagoo sheegaya "ISS-tu hadda ma joogto, saldhiga Ruushkuna ma jiro."

Jadwalka mashruuca ayaa ah mid hami leh, iyadoo qorshuhu yahay in la bilaabo qaybta sayniska iyo tamarta, oo ah qaybta ugu horreysa ee saldhigga orbital, dhammaadka 2027. Qaybaha xiga ayaa loo qorsheeyay in la bilaabo inta u dhaxaysa 2028 iyo 2030. Rajada ayaa ah in shaqaalihii ugu horreeyay loo diro markabka. saldhigga lix bilood ka dib bilaabista moduleka bilowga ah.

Iyadoo barnaamijka hawada sare ee Ruushka uu la kulmay dib u dhac sannadihii u dambeeyay, haddana waddanku waxa uu weli ka go'an yahay inuu horumariyo dadaallada sahaminta hawada sare. Inkasta oo ay jiraan caqabado juqraafiyeed, oo ay ku jiraan go'doomin ka dib duulaankii Ukraine, Ruushku wuxuu hiigsanayaa inuu dib u soo ceshado sumcadiisa sahaminta hawada sare.

Si ka duwan sida Shiinaha oo si guul ah u furtay xarun u gaar ah oo hawada sare oo dhawaan soo xirtay shaqaalihii markabka, iyo qorshayaasha NASA ee ah in ay ka gudbaan ISS ilaa dayaxa oo ay garab taagan yihiin la-hawlgalayaasha sida wakaaladda hawada sare ee Yurub, Ruushka ayaa la kulmay dib u dhac. Waxaa xusid mudan, dayax gacmeedkii ugu dambeeyay ee Ruushka, Luna 25, ayaa ku guuldareystay isku daygii uu ku doonayay inuu si jilicsan u dejiyo, taasoo calaamad ku reebtay oogada Dayaxa.

Hadda, waxa Ruushku diiradda saarayaa dhismaha hamiga leh, tijaabinta, iyo bilaabista qaybteedii ugu horreysay ee saldhigga hawada sare afar sano gudahood. Iyadoo indhahoodu ay mustaqbalka eegayaan, Ruushku wuxuu rajeynayaa inuu dib u soo nooleeyo sumcadii uu ku lahaa qalabka hawada sare isagoo hubinaya booskiisa sahaminta cosmos.

