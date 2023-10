Diiqu waxay soo bandhigaan kartida is-aqoonsiga, Natiijooyinka Daraasada Cusub

Daraasad ay dhowaan sameeyeen koox cilmi-nafsiyeedka neerfayaasha iyo cilmu-nafsiga oo ka socda Jaamacadda Bonn iyo Jaamacadda Bochum ee Jarmalka ayaa soo bandhigtay caddaymo suurtagal ah oo muujinaya in diiqu ay leeyihiin awoodo is-aqoonsi. Cilmi-baadhayaashu waxay hindiseen tijaabooyin cusub oo ku lug leh muraayado si ay u go'aamiyaan haddii diiqu ay ka sooci karaan muuqaalkooda iyo kan diiqa kale.

Cilmi-baaris hore ayaa lagu ogaaday oo keliya tiro la xushay oo noocyada xoolaha ah oo awood u leh inay is-aqoonsadaan, sida magpies, daayeerrada qaarkood, maroodiga, iyo dolphins. Daraasadahani waxay caadi ahaan ku lug leeyihiin la socoshada jawaabta xayawaanka ee sumadda wejigiisa ama jidhkiisa marka lagu arko milicsiga muraayadda. Si kastaba ha ahaatee, marka la eego in xayawaanno badani aysan haysanin addimo ama lifaaqyo ku habboon baaritaannadaas, cilmi-baarayaashu waxay ku qasbanaadeen inay horumariyaan habab kale.

Diiqa ayaa loo doortay mawduuca daraasaddan sababo la xidhiidha dabeecadahooda. Waxaa la arkay in diiqu ay inta badan ciyaan marka ay ka horyimaadaan bahal ugaadha, halka ay ku aamusan yihiin meelo aan buuq lahayn. Kooxda cilmi-baadhistu waxay ka faa'iidaysteen sifadan si ay u sameeyaan tijaabooyinkooda aqoonsiga.

Inta lagu jiro tijaabooyinka, hal diiqii ayaa la dhigay meel xiran oo loo qaybiyay shabag silig ah. Dhinaca kale ee shabagga, diiqii kale ayaa la dhigay tijaabooyinka qaar, halka boosku uu bannaan yahay kuwa kale. Intaa waxaa dheer, muraayad ayaa lagu dhejiyay shabagga tijaabooyinka qaarkood, taas oo xannibaysa aragtida diiqu gadaashiisa. Si loo soo bandhigo khatar iman karta, cilmi-baarayaashu waxay saadaaliyeen silhouette-ka hawk ee saqafka sare ee tijaabooyinka qaarkood.

Falanqaynta hab-dhaqanka iyo dhawaaqa diiqu, kooxda cilmi-baadhistu waxay ogaadeen in joogitaanka diiqu kale ee dhinaca ka soo horjeeda ee mesh ay si weyn u kordhisay suurtagalnimada ciyo. Waxa xiiso leh, jawaabtani waxay dhacday iyada oo aan loo eegin in diiqu muraayaddiisa ku arki karo iyo in kale. Helitaankani waxa uu tilmaamayaa in diiqu ay fahmeen in sawirka muraayaddu aanu ahayn diiqii kale, taas oo muujinaysa nooc is-aqoonsi. Intaa waxaa dheer, daraasaddu waxay soo jeedinaysaa in diiqu ay ku tiirsan yihiin calaamadaha muuqaalka halkii ay ka ahaan lahaayeen calaamadaha maqalka ama urta si ay u go'aamiyaan xaqiiqada hareerahooda.

Daraasadani waxay gacan ka geysataa fahamkayaga awoodaha garashada ee diiqu waxayna balaadhisaa sheeko-yaqaanka is-wacyigelinta ee boqortooyada xayawaanka. Cilmi-baadhis dheeraad ah oo goobtan laga sameeyay ayaa laga yaabaa inay iftiimiso horumarka iyo horumarka is-aqoonsiga ee noocyada kala duwan.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

Waa maxay is-aqoonsiga?

Is-aqoonsigu waxa loola jeedaa awoodda qofku u leeyahay in uu garto oo uu fahmo in milicsiga ama sawirka muraayadda laftiisa uu u taagan yahay xubin kale oo isku nooc ah.

Xayawaankee ayaa muujiyay is-aqoonsi?

Cilmi-baaris hore ayaa muujisay in qaar ka mid ah xayawaanka leh awoodaha is-aqoonsiga ay ka mid yihiin majiyeyaasha, daanyeerka qaarkood, maroodiga, iyo dolphins.

Waa maxay sababta diiqii loo doortay daraasaddan?

Diiqa ayaa loo doortay maadooyinka daraasaddan sababtoo ah waxay u janjeeraan inay muujiyaan dhawaaqyo gaar ah marka ay la kulmaan hanjabaado ama diiqaa kale.

Sidee loo sameeyay tijaabooyinka?

Tijaabooyinku waxay ku lug lahaayeen in diiqu la geliyo meel qaybsan oo leh shabag silig ah. Dhinaca kale ee mesh, diiqii kale ayaa la dhigay ama madhan laga tagay. Tijaabooyinka qaarkood, muraayad ayaa xannibtay aragtida diiqu. Xaaladaha qaarkood, silhouette hawk ah ayaa lagu saadaaliyay saqafka sare si ay u soo bandhigto khatar iman karta.

Maxay ahaayeen natiijooyinka ugu muhiimsan ee daraasadda?

Daraasadu waxay sheegtay in Diiqu ay aad ugu dhawdahay inay ciyaan marka ay ka war hayaan in diiqu uu ka jiro dhinaca ka soo horjeeda ee mesh-ka, iyadoo aan loo eegin in ay muraayadda muraayadda ku arki karaan. Tani waxay soo jeedinaysaa in diiqu leeyahay qaab is-aqoonsi oo ay ugu horrayn ugu tiirsan yihiin tilmaamo muuqaal ah oo lagu go'aaminayo xaqiiqada deegaankooda.