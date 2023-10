Sameynta Dayaxa Oo La Muujiyay: Aragtiyo Cusub oo laga helay Kiristaalo Dayaxa

By

Saynis yahanadu waxa ay si qoto dheer u fahmayaan samaynta dayaxa iyo da'diisa iyaga oo baadhis ku sameeyay kiristaalo laga helay muunado dhagax ah oo laga soo ururiyay hawlgalkii Apollo 17 ee 1972. Markii hore, waxa la aaminsanaa in dayaxu uu sameeyay qiyaastii 4.4 bilyan oo sano ka hor. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo ku saleysan falanqaynta kiristaalo zircon, cilmi-baarayaashu hadda waxay soo jeedinayaan in dayaxu laga yaabo inuu ka weyn yahay 40 milyan oo sano ka hor intii hore loo maleynayay, oo dib u soo celinaysa 4.46 bilyan sano.

Mala-awaalka ugu horreeya ee samaynta dayaxa ayaa ah saamaynta shay cabbirkiisu yahay Mars oo lagu magacaabo Theia oo ku dhacay dhulka hore, kaas oo ku sii daayay dhagax dhalaal ah hawada sare. Burburkaas ayaa aakhirkii is qabsaday si uu dayaxa u sameeyo. Iyadoo mala-awaalka si weyn loo aqbalay, haddana waqtiga saxda ah ee dayaxu samaynayo way adkeyd in la ogaado.

Kiristaalo zircon ee laga helay jajabka dhagaxa ee uu ururiyay cirbixiyeen Harrison Schmitt ayaa door muhiim ah ka ciyaaray go'aaminta da'da dayaxa. Isticmaalka farsamada loo yaqaan 'atom probe tomography', saynisyahannadu waxay awoodeen inay xaqiijiyaan da'da crystals, taas oo la sameeyay ka dib saameynta weyn. Joogitaanka kiristaalo zircon, kuwaas oo la og yahay in ay aad u waara, ee Dhulka, Mars, iyo shaybaarrada dayaxa ayaa muujinaya muhiimadda ay u leeyihiin fahamka taariikhda hore ee jidhka samada.

Cilmi-baadhistan oo ay sameeyeen koox saynisyahano ah, oo uu hoggaaminayey khabiirka cosmochemist Philipp Heck, ayaa iftiimisay dhinac kale oo saamaynta dayaxu ku leeyahay Dhulka. Isku dhaca dayaxa sameeyay ayaa saamayn musiibo ah ku yeeshay Dhulka,isaga oo bedelay xawaarihiisa wareega. Intaa waxa dheer, xoogagga cufisjiidadka dayaxu waxay door muhiim ah ka ciyaareen xasilinta foorarsiga axial-ka ee dhulka iyo hoos u dhigida xawaaraha wareeggiisa. Arrimahan ayaa saameyn weyn ku yeeshay cimilada dhulka iyo awoodda ay u leeyihiin in ay sii noolaadaan.

Daraasaddu kaliya ma bixinayso fikrado qiimo leh oo ku saabsan samaynta dayaxa iyo taariikhda dhulka laakiin waxay sidoo kale iftiiminaysaa muhiimada baadhista walxaha laga soo ururiyay hawlgallada hawada sare ee la qabtay dhowr iyo toban sano ka hor. Farsamooyinka gorfaynta sare, sida sawir-baadhista atomka, ayaa u oggolaaday saynisyahannadu inay daaha ka qaadaan macluumaad cusub muunado la ururiyey intii lagu jiray hawlgalladii Apollo. Cilmi-baarista joogtada ah iyo sahaminta dayaxa kaliya ma kordhin doonto fahamka jaarkeena jannada laakiin sidoo kale waxay wadada u xaaraysaa sahaminta qotoda dheer ee mustaqbalka.

FAQ

