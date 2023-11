Maqaal Cusub: Aan Caadi Ahayn-Sida Caag-raaca Tracker-ka-Qorraxeedka Oo Kale Oo Muujinaya Xikmada Dabeecadda

Dabeecaddu waxay leedahay hab soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh, tusaalaha ugu dambeeya ee tan waxaa laga arki karaa horumarinta ubax gabbaldayaha ah oo u eg dhaqdhaqaaqa dabiiciga ah ee ubaxa marka ay la socoto qorraxda cirka. Waxaa la sameeyay iyadoo la isticmaalayo kontoroolka yar yar ee Arduino, qalabkan u eg gabbaldayaha ayaa si xarrago leh u muujinaya sida elektiroonigga fudud uu u muujin karo quruxda dabeecadda.

Qalabka elektaroonigga ah ee ka dambeeya abuurkan soo jiidashada leh maaha mid aad u adag. Dareemka iftiinka, oo loo yaqaan iska caabiyaha iftiinka-ku-tiirsan, wuxuu si wadajir ah ula shaqeeyaa matoorka servo si uu si iskiis ah ugu beddelo ubaxa qorraxda iyadoo loo eegayo jihada iftiinka qorraxda. Adigoo isticmaalaya laba dareeme oo iftiin ah, qalabku wuxuu awoodaa inuu garto dhinaca uu ifka ka helayo iftiin badan, isagoo siinaya akhriska analooga ah iyo hubinta raadinta saxda ah ee qorraxda.

Waxa xiiso leh, Arduino maaha habka kaliya ee lagu gaaro saamayntan. Wareegga isku dhafan ee 555 oo lagu lammaaniyay matoorka servo iyo dhawr qaybood oo kala duwan ayaa sidoo kale la socon kara dareemayaasha iftiinka waxayna dhalin karaan dhaqdhaqaaqa wareeg ee la rabo. Si kastaba ha ahaatee, kala duwanaanshaha iyo awood-siinta Arduino ayaa ka dhigaysa doorashada la doorbido ee mashaariicda noocaas ah.

In kasta oo ay caadi tahay in aaladaha daba-galka qoraxda loogu talagalay in lagu kordhiyo tamar-qabsiga, ubax-gabbal-eedkan xiisaha leh ayaa ka leexday ujeeddadaas. Taa baddalkeeda, waxay u adeegtaa sidii markhaati mabaadi'da cajiibka ah ee laga helay dabeecadda, iyada oo bixisa isku dhafka gaarka ah ee xiisaha, hal-abuurka, iyo dareenka faneed. Fududnaanteeda iyo soo jiidanteeda ayaa ka dhigaysa mashruuc ku habboon dugsiyada, oo soo jiidanaya maskaxda da'yarta oo muujisa is dhexgal xikmado dabiici ah.

FAQ:

S: Sidee bay ubax gabbaldayaha caagga ah ula socdaan qorraxda?

J: gabbaldayaha balaastikada ah waxay adeegsataa dareeme iftiin, oo loo yaqaan iska caabin iftiin ku tiirsan, oo ay weheliso matoorka servo si uu si iskiis ah u wareego oo ula socdo dhaqdhaqaaqa qorraxda.

S: Ma la dhisi karaa gabbaldayaha caagga ah iyadoon Arduino lahayn?

J: Haa, hab kale oo la isticmaalayo 555 timer wareeg ah isku dhafan iyo qaybo dheeraad ah ayaa la shaqaaley karaa si loo gaaro saameyn la mid ah, in kasta oo kala duwanaanshaha Arduino iyo la awoodi karo ka dhigaysa doorasho caan ah.

S: Waa maxay ujeedada laga leeyahay ubaxa gabbaldayaha?

J: liddi ku ah aaladaha raadraaca qoraxda ee caadiga ah ee loogu talagalay in lagu kordhiyo qabashada tamarta, gabbaldayahaan caagga ah ayaa ugu horreyntii u adeega sida farshaxanimada quruxda dabiiciga ah, oo soo jiidata dareenkeena yaabka iyo hal-abuurka.