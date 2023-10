Saynis yahanada ayaa dib u dhis ku sameeyay Wajiga Fossil ee Muhiimka ah ee Daanyeer Weyn iyo Horumarka Aadanaha

By

Saynisyahano ka socda Matxafka Mareykanka ee Taariikhda Dabiiciga ah, Kulliyadda Brooklyn, iyo Machadka Catalan ee Paleontology Miquel Crusafont ayaa si guul leh u dhisay wejiga Pierolapithecus catalaunicus, fossil muhiim ah oo ku jira daraasadda daanyeerka weyn iyo horumarka aadanaha.

Pierolapithecus catalaunicus, nooc noolaa qiyaastii 12 milyan oo sano ka hor, ayaa muhiim u ah fahamka dabeecadda mosaic ee horumarinta hominid. Waa mid ka mid ah noocyada tirada yar ee laga yaqaan qolof si fiican loo ilaaliyo iyo qalfoof qayb ah, oo siinaya fikrado qiimo leh oo ku saabsan meelaynta geedka qoyska hominid iyo bayolojigiisa.

Fahamkii hore ee Pierolapithecus wuxuu soo jeediyay in uu lahaa qorshe jidh oo toosan ka hor inta aan la horumarin la qabsiga laadlaadsanaanta iyo dhex-socodka laamaha geedaha. Si kastaba ha ahaatee, dhaawaca soo gaadhay cranium-ka awgeed, doodaha ku saabsan mawqifkeeda korriinka ayaa sii socday.

Si wax looga qabto su'aalahan, saynisyahannadu waxay isticmaaleen CT scans si ay dib ugu dhisaan cranium-ka Pierolapithecus oo ay barbar dhigaan noocyada kale ee asaasiga ah. Waxay sidoo kale qaabeeyeen horumarka astaamaha muhiimka ah ee qaab dhismeedka wejiga daanyeerka. Natiijooyinkoodu waxay daaha ka qaadeen in Pierolapithecus ay la wadaagto isku ekaanshaha guud ahaan qaabka wejiga iyo cabbirka labadaba daanyeerka fossilized iyo kuwa ku nool labadaba, laakiin sidoo kale waxay leedahay astaamo weji oo kala duwan oo aan laga helin daanyeerka kale ee Miocene Dhexe.

Natiijadu waxay taageertaa fikradda ah in Pierolapithecus uu matalo mid ka mid ah xubnaha ugu horreeya ee daanyeerka weyn iyo qoyska aadanaha. Qaabaynta horumarku waxay muujisay in cranium-ka Pierolapithecus uu qaab ahaan iyo cabbir ahaanba uga dhow yahay qaabkii awoowayaasha kaas oo ay ka abuurmeen daanyeerka waaweyn ee nool iyo bini-aadmiga. Natiijooyinka ayaa sidoo kale soo jeedinaya in gibbons iyo siamangs, "daayeerrada yaryar," ay hoos u dhigeen cabbirka marka loo eego awoowayaashood.

Daraasadani waxay xoogga saaraysaa muhiimadda ay leedahay dib-u-dhiska iyo falanqaynta lafaha si wanaagsan loo ilaaliyo si loo fahmo horumarka daanyeerka iyo bini-aadmiga. Helitaanka aragtida bayoolajiga iyo sifooyinka jireed ee noocyada qadiimiga ah sida Pierolapithecus, saynisyahannadu waxay sii hagaajin karaan fahamkayaga taariikhda horumarkayaga.

Ilo:

- Tallaabooyinka Akadeemiyada Sayniska Qaranka, Oktoobar 16, 2023

- Matxafka Mareykanka ee Taariikhda Dabiiciga ah, Kulliyada Brooklyn, iyo Machadka Catalan ee Paleontology Miquel Crusafont.