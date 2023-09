Daah-furka Cusub Ayaa Muujinaya Tilmaamaha Helitaanka Dheemman Pink

Daraasad cusub oo ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka tirsan jaamacadda Curtin ee dalka Australia ayaa lagu ogaaday maaddooyinka saddexaad ee lagama maarmaanka u ah samaynta dheeman casaanka ah ee dhulka dushiisa. Daraasadu waxay diiradda saartay dhagxaan qani ku ah dheeman ka soo jeeda Galbeedka Australiya ee Volcanoes Argyle, iyadoo la isticmaalayo laydhka leysarka si ay u falanqeeyaan halabuurkooda. Natiijooyinka waxay soo jeedinayaan in marka lagu daro kaarboonka iyo xoogagga isku dhacaya taarikada tectonic, joogitaanka dheeman casaanka ah waxay u baahan tahay qaarado la fidiyay intii lagu jiray burburka qaaradda boqolaal milyan oo sano ka hor.

Helitaanka maaddadan maqan waxay saamayn weyn ku yeelan kartaa raadinta caalamiga ah ee kayd dheeman casaan ah oo cusub. Cilmi-baaraha hormuudka u ah Dr. Hugo Olierook ayaa sharaxay in marka baaxadda dhulku ay fidsan tahay, ay abuurmaan daldaloolo ku yimaadda qolofka dhulka, taas oo u oggolaanaysa magma dheeman-qaada in ay kor u kacdo. Gobolka Argyle, oo ah halka ay daraasaddu ka dhacday, ayaa loo sameeyay natiijada ka dhalatay qaarad qadiimi ah oo supercontinent ah oo kala go'ay.

Dr. Olierook oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in isku dhaca dhul ballaaran uu abuurayo meel burbursan ama "nabar" aan weligood si buuxda u bogsan doonin, waxayna ku dhex jirtaa gobolladaas nabarrada leh in laga helo dheeman casaan ah. Waxa uu xusay in ilaa inta kaarboonka qoto dheer, isku dhaca qaaradaha, iyo kala jiidashada ay jiraan, ay suurtagal tahay in la helo ilo cusub oo dheeman casaan ah.

Inkasta oo daahfurkan xiisaha leh, helitaanka kayd cusub oo dheeman casaan ah ma noqon doonto caqabad la'aan. Inta badan kaydka dheemanka ayaa taariikh ahaan laga helay badhtamaha qaaradaha qadiimiga ah, halkaas oo foolkaanaha martida loo yahay ay ka muuqdaan dusha sare. Dhinaca kale, gobolka Argyle waxa uu ku yaallaa tolnimada labada qaaradood ee qadiimiga ah, kuwaas oo inta badan ay ku daboolan yihiin ciid iyo ciid. Tani waxay ka dhigan tahay inay jirto suurtagalnimada foolkaanooyin dheeman leh oo casaan ah oo aan la ogaan, oo ay ku jirto gudaha Australia.

Cilmi-baadhistan, oo lagu daabacay joornaalka Isgaadhsiinta Dabeecadda, maaha oo kaliya inay iftiimiso hababka juqraafi ee ka dambeeya samaynta dheeman casaanka ah laakiin sidoo kale waxay bixisaa fikrado qiimo leh oo loogu talagalay warshadaha dheemanka. Dheemanka casaanka ah waa naadir aadna loo xiiseeyo, iyadoo foolkaanaha Argyle uu soo saaray in ka badan 90% saadka aduunka. Fahmida shuruudaha looga baahan yahay dhismayaashooda waxay hagi kartaa dadaalka sahaminta mustaqbalka waxayna keeni kartaa in la helo ilo cusub oo dhagaxaan qaali ah.

