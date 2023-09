Sahaminta qoto dheer ee Sierra de Atapuerca

By

Cilmi-baadhis uu dhawaan sameeyay Josep M. Parés iyo kooxdiisa oo ka tirsan xarunta Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ayaa si qoto dheer uga dhex muuqday dhulka hoose ee Sierra de Atapuerca ee dalka Spain. Daraasadan oo lagu daabacay joornaalka Marine and Petroleum Geology, ayaa ujeedadeedu ahayd in la fahmo qaab dhismeedka qotoda dheer ee deegaanka iyo isku xidhka dhulka.

Cilmi-baaristu waxay daaha ka qaaday in walxaha ka hooseeya dusha sare ay yihiin dhagaxyada limestones ee ka muuqda Sierra de Atapuerca. Qalabkani waa uun "caarada barafka" ee qaab dhismeedka dhulka hoose oo aad u weyn kaas oo fidsan in ka badan 5km. Qaab dhismeedkan waxaa loo sameeyay sababtoo ah joogitaanka walxaha jilicsan, gaar ahaan Triassic lutites iyo uumi-baxayaasha, taas oo u ogolaatay in strata ay dhaqaaqdo.

Daraasadu waxay sidoo kale iftiimisay habka juqraafiyeed ee Sierra de Atapuerca. Dhaqan ahaan waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay mid ka hortag ah, shaqada juquraafigu waxay muujisay in qaab-dhismeedkani uu ka baxsan yahay qoto dheer 1,000m. Qoto dheer, strata Mesozoic waxay dul saaran tahay dhulka hoose ee Paleozoic, kaas oo adag oo crystalline ah. Natiijooyinku waxay muujinayaan in laalaabida strata-ka ay suurtogal ka dhigtay jiritaanka walxo gaar ah oo u dhaqma sidii saliidaha ama heerarka kala-goynta, taas oo u oggolaanaysa strata inay ka dul-booddo dhulka hoose ee adag. Dhanka Duero Basin, heerka goynta wuxuu ka kooban yahay walxo laga soo bilaabo xilliga Triassic, kuwaas oo farsamo ahaan daciif ah oo fududeeya dhaqdhaqaaqa iyo laalaabida dabaqyada korka ah.

Natiijooyinka daraasaddan waxay bixiyaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan qaabka qoto dheer ee Sierra de Atapuerca iyo isku xirka juqraafiga. Fahamka juquraafiga dhulka hoose ee gobolkan ayaa lama huraan u ah cilmi baaris dheeraad ah oo ku saabsan taariikhdiisa juqraafiga iyo saameynta suurtagalka ah ee horumarka aadanaha.

