Furitaanka siraha magnetic ee Graphene Nanostructures

Koox saynis yahano ah oo uu hogaamiyo David Serrate ayaa guulo waaweyn ka gaaray dhanka farsamada nanotechnology-ga. Waxay si guul leh u sawireen habdhaqanka magnetic ee nanostructure graphene markii ugu horeysay, iyagoo siinaya fikrado qiimo leh oo ku saabsan codsiyadooda suurtagalka ah.

Graphene, hal lakab oo atamka kaarboon ah oo lagu habeeyay shabag lix geesle ah, ayaa lagu yaqaanaa sifooyinkeeda gaarka ah sida xoogga sare, korantada korantada, iyo hufnaanta indhaha. Si kastaba ha ahaatee, fahamka iyo ka faa'iidaysiga habdhaqankeeda magnetic ayaa weli ah caqabad.

Kooxdu waxa ay hindiseen hab cusub oo si magnetic ahaan loogu garto xarfaha graphene iyaga oo si toos ah ugu dhejinaya dusha birlabeedka. Iyaga oo isticmaalaya horudhac dabiici ah oo si gaar ah loo nashqadeeyey, waxay abuureen xadhig cidhiidhi ah oo leh cidhifyo toosan oo atomi ah, kuwaas oo ka kooban qaybo kala duwan oo zigzag graphene ah. Joometry-gan gaarka ah waxa uu soo saaray daruur elektaroonig ah oo ku wareegsan cidhifyada, taas oo keentay magnetism-ka gudaha ah.

Si loo ogaado oo loo sawiro xaaladda magnetic, cilmi-baarayaashu waxay adeegsadeen farsamo loo yaqaan 'spin-polarized scanning tunnel microscopy' (STM). Habkan mikroskoobyada ayaa ku lug leh sawiridda socodka hadda u dhexeeya muunad iyo irbad fiiqan oo sax ah oo atomiga ah. Iyaga oo eegaya hadda oo leh magnetizations kala duwan, waxay awoodeen inay go'aamiyaan sifooyinka magnetic ee nanostructures graphene.

Nanostructures Graphene waxay awood weyn u hayaan dawladaha elektiroonigga ah ee injineernimada leh ee ku habboon magnetic iyo quantum. Iyada oo qaab-dhismeedkooda saxda ah iyo qiimaha wax soo saarkoodu yar yahay, waxay bixiyaan beddel rajo leh oo ku saabsan aaladaha silikoon-ku-saleysan ee caadiga ah. Awoodda lagu maamulayo guryahan waxay furaysaa fursadaha codsiyada meelaha sida xisaabinta tirada iyo kaydinta macluumaadka.

Cilmi-baarista mustaqbalka ee goobtan waxay ujeedadeedu tahay in la wanaajiyo isku xirnaanta tirada iyo ilaalinta sifooyinka tirada ee xargaha graphene. Hadafka kama dambaysta ahi waa in la horumariyo isku-dubbaridka quantum-ka organic, taas oo waddada u xaaraysa tignoolajiyada sare ee tirada.

Wadashaqeynta ka dhexeysa machadyo badan, oo ay ku jiraan Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, DIPC, CINN, CFM, iyo CIQUS, waxay muujineysaa dabeecadda isdhexgalka ee cilmi baaristan. Shaqada tijaabada ah waxay ka dhacday Laboratorio de Microscopías Avanzadas ee Zaragoza, oo ah xarun casri ah oo la xidhiidha Aragon Nanoscience iyo Machadka Qalabka.

Guushan curdinka ahi waxa ay ina soo dhawaynaysaa in aan furno awoodda buuxda ee nanostructures graphene iyo kacaanka qaybaha kala duwan ee sayniska iyo tignoolajiyada.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Waa maxay graphene?

A: Graphene waa hal lakab oo atamka kaarboon ah oo lagu habeeyay shabag lix geesood ah, oo loo yaqaan sifooyinkeeda gaarka ah sida xoogga sare, korantada korantada, iyo hufnaanta indhaha.

S: Waa maxay muhiimada sawirida dabeecadda magnetic ee nanostructures graphene?

J: Fahamka hab-dhaqanka magnet-ka ee nanostructures graphene waxay waddada u xaaraysaa injineernimada dawladaha elegtarooniga ah ee leh guryaha magnetic iyo quantum ee ku habboon. Waxay furaysaa fursadaha horumarka xagga xisaabinta tirada, kaydinta macluumaadka, iyo codsiyada kale ee tignoolajiyada.

S: Sidee bay cilmi-baarayaashu u garteen xaaladda magnetic ee xargaha graphene?

J: Cilmi-baadhayaashu waxay si toos ah ugu dhejiyeen xargaha graphene ee dusha magnetic waxayna isticmaaleen farsamo loo yaqaan 'spin-polarized scanning tunneling microscopy' (STM) si ay u ogaadaan oo ay u sawiraan sifooyinka magnetic. Iyadoo la eegayo qulqulka hadda socda ee leh magnetizations kala duwan, waxay awoodeen inay go'aamiyaan dabeecadda magnetic.

S: Waa maxay rajada mustaqbalka ee nanostructures graphene?

J: Cilmi-baadhista mustaqbalka waxay higsanaysaa in kor loo qaado isku-xidhnaanta tirada iyo in la ilaaliyo sifooyinka tirada ee xargaha graphene. Hadafku waa in la horumariyo isku-xidhka quantum-ka organic, kaas oo wax ka bedeli kara tignoolajiyada tirada.