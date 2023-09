Ciiddu waxay u qulquli kartaa korka sare, Injineerada Jaamacadda Lehigh waxay daahfurtay

Cilmi-baarayaasha injineernimada ee jaamacadda Lehigh ayaa sameeyay daahfurka la yaab leh - ciiddu waxay ku qulquli kartaa kor. Natiijooyinka kooxda oo lagu daabacay joornaalka Nature Communications, ayaa daaha ka qaaday in marka quwad iyo xoog soo jiidasho leh lagu dabaqo hadhuudh kasta oo ciid ah, qaybuhu waxay ku qulquli karaan kor, darbiyada, iyo kor iyo hoos jaranjarooyinka. Dhacdadan aadka aan caadiga ahayn waxay saameyn weyn ku leedahay codsiyo kala duwan, laga bilaabo daryeelka caafimaadka ilaa gaadiidka alaabta iyo beeraha.

Helitaanka waxaa sameeyay James Gilchrist, Ruth H. iyo Sam Madrid Professor of Chemical and Biomolecular Engineering ee Lehigh's PC Rossin College of Engineering, iyo kooxdiisa. Waxay adeegsadeen isla'egyo qeexaya qulqulka alaabta granular si ay u muujiyaan in qaybuhu ay kor u qulqulayaan sida walxo granular ah.

Dr. Samuel Wilson-Whitford, oo ah qoraaga hogaanka u ah wargeyska, ayaa ku turunturooday daahfurkan shil isagoo baadhaya microencapsulation. Waxa uu ogaaday in markii uu ku rogmaday magnetka hoostiisa fijaan bir oxide ah oo dahaaran polymer particles oo loo yaqaan microrollers, miraha ciiddu waxay bilaabeen inay kor u kacaan.

Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in ku dhejinta qulqulka microrollers ee leh magnets ay sababtay qayb kasta oo wareeg ah, abuurista labanlaabyo ku-meel-gaar ah oo si dhakhso ah u sameeyay oo jabay. Isku-xidhkaani waxa uu dhaliyay xagal taban oo nasasho ah taas oo ay ugu wacan tahay isugaynta xun ee is jiid jiidka, taas oo u oggolaanaysa in qaybaha ciidda ay kor u qulqulaan.

Kordhinta xoogga birlabku waxay kordhisay isku-xidhka qaybaha ciidda, iyaga oo siinaya soo jiidasho badan iyo awoodda ay u leeyihiin inay si degdeg ah u socdaan. Dhaqdhaqaaqa wadajirka ah iyo awoodda ay walxaha isku dhejiyaan midba midka kale ayaa u suurtageliyay inay sameeyaan ficillo liddi ku ah, sida derbiyada kor u qulqulaya iyo jaranjarooyinka fuulitaanka. Cilmi-baadhayaashu hadda waxay sahamiyaan isticmaalka microrollers si ay u fuulaan caqabadaha, kuwaas oo yeelan kara codsiyo suurtagal ah microrobotics iyo daryeelka caafimaadka.

Daah-furkan cusub ayaa furaya wadooyin cusub oo cilmi baaris iyo codsiyo loogu talagalay agabka granular. Kooxda Jaamacadda Lehigh waxay qorshaynaysaa inay sii wadaan daraasadda mikrorollers iyo sahaminta isticmaalkooda dhinacyo kala duwan. Waxay mar hore baarayaan codsiyada dhaqdhaqaaqa isku dhafka, kala soocida, iyo walxaha. Intaa waxaa dheer, waxay sahamiyaan isticmaalka microrollers-ka bixinta nafaqooyinka iyada oo loo marayo walxo dalool ah.

Saamaynta ciidda kor u qulqulaysa ayaa ah mid aad u ballaadhan, daah-furkani waxa uu awood u leeyahay in uu wax ka beddelo warshadaha iyo tignoolajiyada. Kooxda cilmi-baaristu waxay ku faraxsan yihiin inay sii wadaan tijaabadooda waxayna filayaan daabacaadda dhowr waraaqo oo ku saabsan mawduuca mustaqbalka dhow.

Xigasho: Isgaarsiinta Dabeecadda (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1