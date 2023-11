Daraasad cusub ayaa daaha ka qaadaysa sida ay dadka waaweyn u fahmaan oo ay u tarjumaan luqadda hore ee carruurta

By

Daraasad dhowaan ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka kala socday MIT iyo Harvard University ayaa iftiimisay sida dadka waaweyni ay u fahmaan erayada xaddidan ee carruurta yaryar marka ugu horreysa ee ay bilaabaan inay hadlaan. Daraasaddu waxay daaha ka qaaday in fahamka dadka waaweyn ee hadalka hadalka iyo aqoonta ay u leeyihiin ku dhawaaqida khaldan ee ay carruurtu sameeyaan ay muhiim u tahay fahamka dadaallada afafka hore ee carruurta.

Markii la falanqeeyay kumanaan saacadood oo cajalado maqal ah oo la duubay oo carruurta iyo dadka waaweyni is dhexgalaan, cilmi-baarayaashu waxay soo saareen qaabab xisaabeed si ay u beddelaan injineerka sida dadka waaweyn u fasiraan hadalka carruurta. Moodooyinka waxay ogaadeen in ku tiirsanaanta kaliya ee dhawaaqyada ay soo saaraan carruurtu aysan ahayn mid sax ah saadaalinta waxa dadka waaweyni ay u maleeyeen in carruurtu dhahayaan. Taa beddelkeeda, moodooyinka ugu guulaha badan ayaa xisaabta ku darsaday wada-hadalladii hore, iyaga oo bixinaya macnaha muhiimka ah ee fahamka odhaahda carruurta.

Natiijooyinkani waxay soo jeedinayaan in dadka waaweyni ay leeyihiin xirfado aad u horumarsan oo ku saabsan samaynta tarjumaad ku salaysan macnaha guud, taas oo laga yaabo inay door weyn ka ciyaarto caawinta dhallaanka inay bartaan luqadda. In kasta oo aanay daraasaddu bixinayn caddayn toos ah oo ku saabsan fududaynta luqadda, cilmi-baarayaashu waxay qiyaasayaan in hababka fahamka luqadda ee casriga ah ee dadka waaweyn ay ka dhigayaan habka mid waxtar u leh carruurta yaryar.

Cilmi-baaris hore ayaa muujisay in dadka waaweyni ay isticmaalaan caqiidadooda ku saabsan qaababka hadalka dadka kale si ay uga caawiyaan fahamka wada sheekaysiga. Istaraatiijiyadan, oo loo yaqaan "dhegeysiga kanaalka buuqa badan," waxay ka caawisaa dadka waaweyn inay qeexaan dhawaaqyada dhawaaqa ee jawiyada adag. Cilmi-baarayaashu waxay rabeen inay baaraan bal in dadka waaweyni ay isticmaali karaan farsamadan si ay u tarjumaan hadalka u muuqda mid aan macno lahayn ee carruurta baranaya inay hadlaan.

Iyaga oo isticmaalaya xog-ururin ka timid Jaamacadda Brown, oo ka koobnayd sheeko-qoraal oo dhexmartay carruurta da'doodu u dhaxayso 1 ilaa 3 iyo daryeelayaashooda, cilmi-baarayaashu waxay tababareen qaababka luqadda xisaabinta si ay u saadaaliyaan erayada carruurtu dhahayaan. Tusaalooyinka waxay ku tiirsanaayeen mawduucyada wada hadalka, naxwaha, iyo ku dhawaaqida khaldan ee caadiga ah si ay saadaal sax ah u sameeyaan. Intaa waxaa dheer, waxqabadka moodooyinka ayaa soo fiicnaaday markii ay falanqeeyeen qaybo waaweyn oo wax-is-weydaarsi hore oo macnaha guud ah.

Daraasadu waxay iftiimisay in dhegeystayaasha qaangaarka ahi ay fasiraaddooda hadalka carruurta ku saleeyaan isweydaarsi hore oo ay ku daraan rajooyinka ku dhawaaqida khaldan ee caadiga ah. Fahamka xeeladahan ay adeegsadaan dadka waaweyn, cilmi-baarista mustaqbalka waxay ujeeddadeedu tahay inay sahamiso sida xirfadaha dhegeysiga dadka waaweyn iyo jawaabaha ay u fududeeyaan barashada luqadda carruurta.

FAQ

S: Sidee dadka waaweyn u fahmaan oo u tarjumaan luqadda hore ee carruurta?

Marka loo eego daraasadda ay sameeyeen cilmi-baarayaasha MIT iyo Harvard University, dadka waaweyni waxay ku tiirsan yihiin macnaha hadalka iyo aqoonta ay u leeyihiin ku dhawaaqida khaldan ee ay carruurta sameeyaan si ay u fahmaan oo ay u tarjumaan afkooda hore.

S: Maxay muhiim u tahay fahamka dadka waaweyn ee macnaha hadalka iyo aqoonta ku dhawaaqida khaldan?

Fahamka dadka waaweyn ee macnaha hadalka iyo aqoonta ku dhawaaqida khaldan ayaa muhiim u ah fahamka dadaallada afafka hore ee carruurta. Qodobbadani waxay ka caawiyaan dadka waaweyn inay sameeyaan tafsiir sax ah waxayna bixiyaan jawaab celin muhim ah, ka caawinta dhallaanka luqadda.

S: Sidee loo sameeyay daraasadda?

Cilmi-baarayaashu waxay falanqeeyeen kumannaan saacadood oo cajalado maqal ah oo la duubay oo carruur iyo dad waaweyn ah oo is-dhexgalka. Waxay abuureen qaabab xisaabeed oo ku salaysan wada-sheekeysi hore, iyaga oo awood u siinaya inay fahmaan sida dadka waaweyn u fasiraan waxa carruurta yaryar ay leeyihiin.

S: Daraasaddu miyay soo jeedisay wax xeelado ah oo ay dadka waaweyn isticmaalaan si ay u fahmaan hadalka carruurta?

Haa, daraasaddu waxay daaha ka qaaday in dadka waaweyni ay fasiraadda hadalka carruurta ku saleeyaan wax-iswaydaarsi hore oo ay ku daraan rajooyinka ku dhawaaqida khaldan ee caadiga ah. Xeeladahan, oo la mid ah sida ay dadka waaweyn isu fahmaan, ayaa ka caawinaya fahamka luqadda hore ee carruurta.

S: Maxay yihiin saamaynta daraasaddan?

Daraasadu waxay bixisaa fikrado ku saabsan hababka ka dambeeya fahamka dadka waaweyn ee luqadda hore ee carruurta. Waxay seeska u dhigtaa cilmi-baadhis dheeraad ah oo lagu sameeyo sida xirfadaha dhegeysiga dadka waaweyn iyo jawaabaha ay u fududayn karaan oo ay kor ugu qaadi karaan barashada luqadda carruurta.