Balliyada dadku-sameeyay waxay noqon karaan kuwo soo saara gaasaska aqalka cagaaran, daraasado la helay

Cilmi-baadhis cusub oo ay samaysay jaamacadda Cornell ayaa daaha ka qaaday in balliyada ay dadku sameeyaan ay saamayn weyn ku leeyihiin qiiqa hawada lagu sii daayo. Laba daraasadood oo la xidhiidha oo ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka socda Cornell ayaa bilaabay in ay qiyaasaan saameynta balliyada bini'aadamka iyo kuwa dabiiciga ah labadaba miisaaniyada gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee caalamiga ah, iyaga oo siinaya fikrado qiimo leh mawduuc aan si fiican loo fahmin.

Daraasaduhu waxay ogaadeen in marka la isku daro qiiqa sii daaya iyo kaydinta kaarboonka ee balliyada bani'aadamku sameeyo, barkadaha laga yaabo inay noqdaan kuwo sii daaya gaaska aqalka dhirta lagu koriyo. Qiyaastii hore waxay soo jeedinaysaa in balliyada, oo lagu qeexay inay yihiin biyo 5 hektar ama ka yar, laga yaabo inay gacan ka geystaan ​​5% qiiqa methane-ka caalamiga ah. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aan la helin cabbiro sax ah oo ku yaal balliyo badan, boqolleydani waxay u dhaxayn kartaa kala badh ilaa laba jeer inta la qiyaasay. Intaa waxaa dheer, waxaa jira qiyaaso xaddidan oo ah heerarka aaska kaarboonka ee balliyada.

Hal daraasad oo ay cilmi-baarayaashu sameeyeen ayaa diiradda lagu saaray xaddiga kaarboonka ee lagu kaydiyay 22 balli oo si gaar ah loo doortay. Cilmi-baarayaashu waxay baareen hawlihii maarayn ee hore waxayna cabbireen dhumucda wasakhda iyo waxa ku jira kaarboonka balliyada. Waxay ogaadeen in heerka aaska kaarboonka ee balliyada ay saameyn ku yeesheen arrimo ay ka mid yihiin dhirta biyaha, kalluunka, iyo heerarka nafaqada. Daraasadu waxa kale oo ay daaha ka fayday in balliyada dabiiciga ah iyo kuwa bani’aadamku sameeyo ay si caalami ah u kala saaraan xaddi badan oo kaarboon ah, taas oo muujinaysa in kala-saarista kaarboon ee balliyada aan la dhayalsan karin.

Daraasadii labaad waxay sahamisay sii daynta gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee xilliyeedka ee ka imanaya barkadaha tijaabada ee Cornell. Methane, oo ah gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee awoodda leh, ayaa ka mas'uul ahaa inta badan gaasaska la sii daayo. Daraasadu waxay sidoo kale iftiimisay muhiimada ay leedahay muunad joogto ah si si sax ah loogu xisaabtamo gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee ka soo baxa balliyada.

Guud ahaan, daraasadahani waxay soo jeedinayaan in balliyada ay door ka ciyaaraan qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo kaydinta kaarboonka. Iyadoo balliyada laga yaabo inay hadda yihiin kuwa sii daaya gaaska aqalka dhirta lagu koriyo oo ay ugu wacan tahay sii daynta methane, waxaa jira suurtogalnimada inay noqdaan godad saafiga ah iyagoo yareynaya qiiqa methane-ka. Natiijooyinka waxa kale oo ay soo jeedinayaan isticmaalka xumbo-sameeyaha ama wareegga biyaha hoostooda si loo yareeyo qiiqa methane-ka ee balliyada.

Cilmi-baaris dheeraad ah iyo fahamka doorka balliyada ee qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ayaa muhiim u ah qaabaynta cimilada saxda ah iyo saadaasha.

Ilo:

- Meredith A. Holgerson et al, Heerarka sare ee aaska kaarboonka ee ku xidhan wax soo saarka autochthonous ee balliyada macmalka ah, Limnology iyo Warqadaha Oceanography (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

- Nicholas E. Ray et al, Kala duwanaansho-Xilliyeedka Sare ee Dhisidda Gaaska Cagaaran ee Laga soo bilaabo Balliyada Dhisan ee Ku-meel-gaadhka ah, Warqadaha Cilmi-baarista Juquraafiga (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Xigasho: Cornell)