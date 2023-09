Miisaanka Cadaadiska Cusub ayaa Muujinaya Xudunta Gudaha ee Dhulka waxa uu ka kooban yahay labanlaab Walxaha Iftiinka intii hore loo qiyaasay

Saynis yahano jooga RIKEN's SPring-8 Centre ayaa soo saaray miisaan cusub oo cadaadis ah kaas oo siinaya cabbiraad sax ah oo cadaadiska, gaar ahaan xudunta dhulka. Miisaanka hore waxaa lagu ogaadey in uu cadaadiska ka batay 20%. Isticmaalka tignoolajiyada sare ee raajada, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay ka fogaadaan qiyaaso waaweyn waxayna ogaadeen in xudunta gudaha ee dhulku ay ka kooban tahay labanlaab tirada walxaha iftiinka ee hore loo qiyaasay. Natiijooyinkoodu waxay saameyn weyn ku leeyihiin fahamka ka kooban yahay Dhulka iyo horumarkiisa.

Miisaanka cadaadiska saxda ah ayaa muhiim u ah fahamka ka kooban yahay Dhulka, gaar ahaan xudunta. Iyadoo si weyn loo aqbalay in xuddunta ay inta badan ka kooban tahay birta, caddayntu waxay soo jeedinaysaa in ay sidoo kale ku jirto walxo fudud. Isticmaalka miisaanka cusub ee cadaadiska si ay u tarjumaan qaabka seismological, kooxda cilmi-baaristu waxay ogaadeen in xudunta gudaha ay ka kooban tahay labanlaab tirada walxaha iftiinka intii hore loo maleynayay. Dhab ahaantii, tirada guud ee walxaha iftiinka ee xudunta oo dhan waxay u badan tahay shan jeer ama in ka badan oo ah qolofka dhulka.

Si loo go'aamiyo miisaanka cadaadiska cusub, cilmi-baarayaashu waxay isticmaaleen Inelastic X-ray Scattering (IXS) si ay u cabbiraan xawaaraha codka ee muunada rhenium ee cadaadiska. Waxay burburiyeen muunad rhenium ah oo yar oo u dhaxaysa laba kiristaalo dheeman ah oo ku dhex jiray unugga dheemanka anvil. Iyadoo si taxadar leh loo cabbirayo isbeddelada tamarta raajada ee kala firidhsan rhenium, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay go'aamiyaan xawaaraha codka iyo cufnaanta muunada, taas oo u ogolaatay inay xisaabiyaan cadaadiska.

Cufnaanta rhenium ee cadaadiska sare waa mid fudud in la cabbiro, halka cabbiraadda xawaaraha dhawaaqa ay aad u dhib badan tahay. Si kastaba ha ahaatee, shaqada kooxda ayaa waddada u xaartay saynisyahano kale inay isticmaalaan cabbir cufnaanta fudud si loo go'aamiyo cadaadiska.

Saamaynta miisaankan cadaadiska cusubi waxa ay dhaafsiisan tahay in la fahmo hal-abuurka Dhulka. Waxa kale oo ay soo jeedinaysaa in dib-u-qiimaynta ku-tiirsanaanta cadaadiska ee sifooyinka kala duwan ay lagama maarmaan tahay, maaddaama cabbiraadaha hore intooda badan lagu sameeyay cadaadis la mid ah ama ka weyn kan xudunta dhulka. Intaa waxaa dheer, isbeddellada la midka ah ee qaabka meerayaasha kale ayaa laga yaabaa in la filayo marka la tixgelinayo miisaanka cusub ee cadaadiska.

Gebogebadii, horumarinta miisaan cusub oo cadaadis ah iyadoo la adeegsanayo tignoolajiyada sare ee raajo ayaa bixisay cabbir sax ah oo cadaadiska ku jira xudunta dhulka. Helitaanka in xudunta guduhu ay ka kooban tahay labanlaab tirada walxaha iftiinka intii hore loo qiyaasay ayaa saamayn weyn ku leh fahamka halabuurka dhulka iyo horumarkiisa.

